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Giriş Tarihi: 4.6.2021 23:30 Son Güncelleme: 5.6.2021 00:06

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. bölümüne damga vuran sahne: Celaleddin, ’yi böyle kurtardı!

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. bölümüne damga vuran sahne: Celaleddin, Kutlu Bike’yi böyle kurtardı!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', henüz ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dizinin bugün yayınlanan üçüncü bölümü yine heyecan ve aksiyon dolu anlara sahne oldu. Üçüncü bölümde Hasan’ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin saraydan kaçıp iz sürmeye koyuldu ve Haşhaşilerin oyununu bozarak ’yi kurtardı. İşte geceye damga vuran o heyecan dolu sahne...

ATV'nin sevilen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Daha ilk bölümde izleyicisinin beğenisini kazanan dizi üçüncü bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.

KUTLU BİKE'Yİ KURTARDI

Dizinin heyecanla takip edilen üçüncü bölümünde, Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin saraydan kaçıp iz sürmeye koyuldu ve Haşhaşilerin oyununu bozarak Kutlu Bike'yi kurtardı.

ÖTKIR VE KILIÇ'LA BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ

Esir olarak saraya getirilen ve attığı iftira ile Sultan Aleaddin ile Türkan Hatun'un arasının bozulmasın neden olan Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin, Ötkır ve Kılıç'la birlikte harekete geçti.

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 3. bölüm... Kutlu Bike, Celaleddin'in kollarında bayıldı | Video

HASAN'IN KARISI VE ÇOCUĞUNU KURTARDI

Hasan'ın ailesinin esir alındığını öğrenen Celaleddin, durumu fark ederek kaçmaya başlayan fedainin peşine düşerken, Ötkır ve Kılıç ise Hasan'ın karısı ve çocuğunu kurtarmayı başardı.

KUTLU BİKE'NİN ESİR ALINDIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Gürgenç çarşısındaki kovalamacanın ardından fedaiyi köşeye sıkıştıran Celaleddin, Haşhaşinin Kutlu Bike'yi esir alıp boğazına hançer dayadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

KUTLU BİKE'Yİ KURTARDILAR

Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarmak için fedaiyle pazarlığa girişmişken, yeniden tüccar kılığına girmiş Behram çıkageldi. Fedaiye arkadan yaklaşan Behram, kendi adamını acımasızca öldürerek Celaleddin'in güvenini kazandı ve Kutlu Bike'nin kurtulmasını sağladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. bölümüne damga vuran sahne: Celaleddin, Kutlu Bike’yi böyle kurtardı!
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