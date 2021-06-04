'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 3. bölümüne damga vuran sahne: Celaleddin, Kutlu Bike’yi böyle kurtardı!

ÖTKIR VE KILIÇ'LA BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ

Esir olarak saraya getirilen ve attığı iftira ile Sultan Aleaddin ile Türkan Hatun'un arasının bozulmasın neden olan Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin, Ötkır ve Kılıç'la birlikte harekete geçti.

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HASAN'IN KARISI VE ÇOCUĞUNU KURTARDI

Hasan'ın ailesinin esir alındığını öğrenen Celaleddin, durumu fark ederek kaçmaya başlayan fedainin peşine düşerken, Ötkır ve Kılıç ise Hasan'ın karısı ve çocuğunu kurtarmayı başardı.