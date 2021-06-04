Hasan Saltık kimdir? Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık nereli, kaç yaşında vefat etti ve ölüm sebebi nedir?

Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti. Müzik camiasından çok sayıda ünlü ismin üzüntülerini dile getirdiği taziye paylaşımları yapmasının ardından Saltık'a ilişkin detaylar merak konusu olarak Hasan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
Hasan Saltık ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Müzik yapımcısı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetti.
Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.
İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.