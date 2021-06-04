İzleyenler hayran kaldı! Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan güzel şarkıcı Derya Uluğ, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi kendisine hayran bıraktı.
DERYA ULUĞ FUTBOL'DAKİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
Sahnelerde görmeye alıştığımız Uluğ, bu kez futbol topu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Topu hiç düşürmeden uzun bir süre sektirmeyi başaran Uluğ, futbolda da yetekenkli olduğunu gösterdi.
KISA SÜREDE BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI
Güzel şarkıcı yaptığı paylaşıma, "Antrenmandayım" notunu düştü. Derya Uluğ'nun bu paylaşıma çık kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi
Uluğ'nun futbol şovu Twitter'da da gündem oldu. Konuyla ilgili olarak yorum yapan kullanıcılar, güzel şarkıcının top kontrolünün üst düzey olduğunu vurguladı. Bu paylaşımların ardından Derya Uluğ'nun adı Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ şov yaptı: Antremandayım! | Video