İzleyenler hayran kaldı! Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Uluğ'nun futbol şovu Twitter'da da gündem oldu. Konuyla ilgili olarak yorum yapan kullanıcılar, güzel şarkıcının top kontrolünün üst düzey olduğunu vurguladı. Bu paylaşımların ardından Derya Uluğ'nun adı Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ şov yaptı: Antremandayım! | Video