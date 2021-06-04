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Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:12 Son Güncelleme: 4.6.2021 21:35

İzleyenler hayran kaldı! topuyla yaptı

SABAH İNTERNET
İzleyenler hayran kaldı! Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı

Başarılı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeteneklerini sergiledi. Topu düşürmeden uzun bir süre sektirmeyi başaran Uluğ, herkesi kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda güzel şarkıcının kontrolünün başarılı olduğunu ifade etti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan güzel şarkıcı Derya Uluğ, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

DERYA ULUĞ FUTBOL'DAKİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

Sahnelerde görmeye alıştığımız Uluğ, bu kez futbol topu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Topu hiç düşürmeden uzun bir süre sektirmeyi başaran Uluğ, futbolda da yetekenkli olduğunu gösterdi.

KISA SÜREDE BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Güzel şarkıcı yaptığı paylaşıma, "Antrenmandayım" notunu düştü. Derya Uluğ'nun bu paylaşıma çık kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi

Uluğ'nun futbol şovu Twitter'da da gündem oldu. Konuyla ilgili olarak yorum yapan kullanıcılar, güzel şarkıcının top kontrolünün üst düzey olduğunu vurguladı. Bu paylaşımların ardından Derya Uluğ'nun adı Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ şov yaptı: Antremandayım! | Video

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İzleyenler hayran kaldı! Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı
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