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Giriş Tarihi: 4.6.2021 21:48 Son Güncelleme: 4.6.2021 22:05

Nişanlısı ’ı feci jet kazasında kaybetmişti! ile evlendi!

Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi!

Sosyetenin ünlü ismi ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu jet kazasında 11 kişi yaşamını yitirmişti. Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran’ın nişanlısı , bu akşam evlendi. İşte düğünden ilk görüntüler...

11 Mart 2018'de özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'In nişanlısı Murat Gezer, zor günleri geride bıraktı.

MURAT GEZER VE NAZLI ÇARMIKLI EVLENDİ!

Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu akşam Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girdi.

Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi | Video

DAVETİYELERİ GÖNDERDİLER

Ünlü çift, evlilik için kısıtlamaların gevşetilmesini beklemişti. Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler.

YALININ BAHÇESİNDE DÜZENLENDİ

Aşıklar bu akşam, Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde evlendi.

60 DAVETLİ KATILDI

Nazlı Çarmıklı ile Murat Gezer, bu mutlu günlerine şahitlik etmeleri için 60 kişi davet etti. Çok sade bir düğün organize eden çiftin nikahında yiyecek-içecek ikramı olmayacak.

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Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi!
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