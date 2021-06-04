11 Mart 2018'de özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'In nişanlısı Murat Gezer, zor günleri geride bıraktı.
MURAT GEZER VE NAZLI ÇARMIKLI EVLENDİ!
Vahim olaydan 2.5 yıl sonra Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, bu akşam Nazlı Çarmıklı ile dünyaevine girdi.
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evlendi | Video
DAVETİYELERİ GÖNDERDİLER
Ünlü çift, evlilik için kısıtlamaların gevşetilmesini beklemişti. Kısıtlamalar gevşetilince de 4 Haziran için yakınlarına davetiyelerini gönderdiler.
YALININ BAHÇESİNDE DÜZENLENDİ
Aşıklar bu akşam, Nazlı Çarmıklı'nın ailesinin Beylerbeyi'ndeki yalısının bahçesinde evlendi.