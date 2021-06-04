Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı evleniyor!

Sade törenin ardından, yakın arkadaşları ile çok minik bir düğün partisi yapacaklar. Pandemiden dolayı bir balayı programı da yapmayan çift, önümüzdeki günlerde Bodrum'a tatile gidecek. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çifte ben de ömür boyu mutluluk diliyorum.