Türkiye güzeli Şevval Şahin'den Demet Akalın'a şok sözler! Şevval Şahin kendisini beğenmeyen Demet Akalın hakkında konuştu

"ARTIK TAKMIYORUM"



Bunun üzerine güzel model, "Andrea bence çok güzel bir kadın ama insanların aklında manken sıfır beden olmalı, veya balık etli olmalı gibi kalıpların silinmesi gerekir. Ben zaten yapılan yorumlara gülüp geçiyorum, eskiden kafama takıyordum ama artık takmıyorum" ifadelerini kullandı.