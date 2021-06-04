Türkiye güzeli Şevval Şahin'den Demet Akalın'a şok sözler! Şevval Şahin kendisini beğenmeyen Demet Akalın hakkında konuştu

Tescilli güzel Şevval Şahin, bir markanın yeni sezonunun fotoğraf çekimi için soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Torba'daki bir otelde gerçekleşen çekimler sonrası havuz keyfi yapan Şahin, günün yorgunluğunu attı.
"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"
Havuz keyfi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Dünya çapında bir model olup Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum. 1 numara olmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
Modelliğin ülkemizde geri planda kaldığını söyleyen Şahin'e, son kainat güzeliyle kendisini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları hatırlatılıp; Demet Akalın'ın, "Andrea güzel, diğerine güzel demeye..." sözleri soruldu.
"ARTIK TAKMIYORUM"
Bunun üzerine güzel model, "Andrea bence çok güzel bir kadın ama insanların aklında manken sıfır beden olmalı, veya balık etli olmalı gibi kalıpların silinmesi gerekir. Ben zaten yapılan yorumlara gülüp geçiyorum, eskiden kafama takıyordum ama artık takmıyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Instagram'da Şevval Şahin ve Andrea Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye..." yazmıştı. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şahin ise hem yapılan ankete, hem de şarkıcıya tepki göstermişti.
Akalın'ın eleştirisine sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı; "Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız, böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı, insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık..."