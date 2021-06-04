Turkuvaz Medya’ya 6 ödül

Sanat dünyasının ünlüleri, Quality of Magazine'in Portaxe'teki 12. Quality Ödül Töreni'nde buluştu. Yılın En Quality Eki ödülünü GÜNAYDIN'ın aldığı gecede atv'ye de ödül yağdı. 'Kuruluş Osman'; En Quality Dizi, başrol oyuncusu Burak Özçivit; En Quality Erkek Oyuncu seçildi. 'Maraşlı' oyuncusu Alina Boz; En Quality Kadın Oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Yunus Emre Yıldırımer; En Quality Yardımcı Erkek Oyuncu, 'Bozkır Arslanı: Celaleddin'de oynayan Gülenay Kalkan; Onur Ödülü'nün sahibi oldu.Merit Starlit Budva sponsorluğundaki gecede Sinemaya Hizmet Ödülü Hülya Koçyiğit'e verilirken, İzzet Yıldızhan da Onur Ödülü'ne layık görüldü. Aylin Özetken ise En Girişimci İş Kadını ödülünü aldı.'KuruluşOsman'ın üç oyuncusu Burak Özçivit, Yiğit Uçan ve Burak Çelik geceye birlikte katıldı. Özçivit ''Karda, çamurda öyle sahneler çekiyoruz ki yaşadığımız zorluk anlatılmaz ama çadır hayatına alıştık" dedi. Oyuncu, ''Sakalsız halinizi özlediniz mi?'' sorusuna da şöyle yanıt verdi: ''Halimden memnunum, oglum Karan da zaten o halimi hiç bilmiyor."Törenin en duygusal anlarına ise merhum oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan imza attı. Ödülünü eşi Ünlüoğlu'na armağan ederek gökyüzünü işaret eden Kalkan ayakta alkışlandı.Gecede Onur Ödülü alan Hülya Koçyiğit, yeni nesil oyuncular için "Hepsi çok başarılı. İnşallah sinemada da yer bulurlar" dedi. Koçyiğit, "Hayatını oynamak istediğiniz biri var mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "İçimde ukdedir, Berin Menderes'i canlandırmayı istiyorum."Gecede Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası'nın İlyas Yalçıntaş ile birlikte yaptığı 'Mecnun' adlı şarkı, Yılın En İyi Şarkısı ödülüne layık görüldü. Gerçeker; ödülünü, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenler adına aldığını söyleyerek teşekkür etti.