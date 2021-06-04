Haberler Günaydın Haberleri Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu!
Giriş Tarihi: 4.6.2021 22:14 Son Güncelleme: 4.6.2021 22:27

Ünlü sanatçı 'ın tektaşı olay oldu!

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu!

ABD'nin kentine yakın arkadaşı ünlü sanatçı ile birlikte giden , sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Ancak Sayan'ın paylaşımı çok konuşuldu. Ünlü sanatçının tektaş yüzüğü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İşte sosyal medyaya damga vuran o görüntü...

Ünlü sanatçı Seda Sayan, magazin gündemini meşgul eden Demet Akalın ile tartışmasının ardından soluğu Miami'de aldı.

YENİ PAYLAŞIMIYLA ÇOK KONUŞULDU

Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu! | Video

TEKTAŞI SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan Sayan, bu kez tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.

"YÜZÜĞE BAKMAKTAN SEDA'YI GÖREMEDİM"

Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'a "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumları yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA