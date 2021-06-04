Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, magazin gündemini meşgul eden Demet Akalın ile tartışmasının ardından soluğu Miami'de aldı.

YENİ PAYLAŞIMIYLA ÇOK KONUŞULDU

Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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