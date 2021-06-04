Ünlü sanatçı Seda Sayan, magazin gündemini meşgul eden Demet Akalın ile tartışmasının ardından soluğu Miami'de aldı.
YENİ PAYLAŞIMIYLA ÇOK KONUŞULDU
Şimdilerde yakın dostu Safiye Soyman ile Miami'de tatilde olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın tektaşı olay oldu! | Video
TEKTAŞI SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ
Yaptırdığı estetiklerle gündem olan Sayan, bu kez tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.
"YÜZÜĞE BAKMAKTAN SEDA'YI GÖREMEDİM"
Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabında yayınlayan Seda Sayan'a "Safiye Soyman bahane yüzük şahane", "Yüzüğe bakmaktan Seda'yı göremedim" yorumları yapıldı.