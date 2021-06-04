Züleyha Hünkar’a mı dönüşüyor? ‘Bir Zamanlar Çukurova’ zirvenin tek sahibi!

ZÜLEYHA HÜNKAR'A MI DÖNÜŞÜYOR?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, Demir'in dünyaları yaktığı Züleyha aşkı karşılık bulmuş ve evlatları ile huzurlu bir hayata adım atıyorlardı ki, şimdi karşılarında bildikleri bir Ümit cephesi bir de bilmedikleri Betül cephesi kurulmuş durumda!

Züleyha, ikisinin de hayatını tehlikeye atarak yolunu kesen Ümit'ten duyduğu 'hamileyim' bilgisi ile şok geçirdi! Ama hanımağalığına gölge düşürmedi, ne sesi titredi ne gözünden yaş geldi!