Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, Kartal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi. Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık, kızı Helin Saltık, oğlu Ekin Saltık ve annesi Karanfil Saltık, cemevinin avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene Kenan İmirzalıoğlu, Olgun Şimşek, Oktay Kaynarca, Yavuz Bingöl, Kubat, Ahmet Mümtaz Taylan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı. Oktay Kaynarca, "Çok büyük kayıp. Haber alır almaz Bodrum'a gittik, cenazesini alıp geldik.En son bir gün önce konuşmuştum. Hep hayalleri, projeleri olan bir insandı" dedi. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan ve sonrasında Saltık'ın tabutunu öpen İmirzalıoğlu, "Tanıdığım en cömert, en paylaşımcı, en sevgi dolu adamdı. Dostluğu, muhabbeti bambaşkaydı. Bu sabah kahvaltımda hâlâ gönderdiği bal vardı. Kendimi yetim kalmış gibi hissediyorum" dedi.