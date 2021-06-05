Minik dostlarla tatil keyfi

Pandemide uzunca bir süre evde dört duvar arasında kalanlar, otel arayışında önceliğini daha fazla açık alan imkanı sunan, doğayla bütünleşebileceği bir otel tercih ediyor. Bu otellerden biri de Nirvana Cosmopolitan. Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısında otelle ilgili bilgi veren Nirvana Hotels Grup CEO'su Korhan Alşan'ın açıklamaları arasında en çok bu yeni nesil otelcilik anlayışı dikkatimi çekti. Alşan, "Spor, sağlıklı yaşam, vegan beslenme, doğal yaşam, pet otel, mikro düzeye indirgenmiş servis kalitesi, yerellik, gastronomi odaklandığımız temel konular" diyor. Nirvana Hotels, evcil hayvan besleyen tatilcilerin hayvan dostlarını da yanlarına alarak tatil yapacakları bir otel olarak fark yaratıyor. Otelin yeşilin her tonunda 3 binden fazla ağaç ve endemik bitki barındırması, onlarca kuş türüne ve kaplumbağa yuvalarına ev sahipliği yapması da dikkat çekiyor. Öte yandan Antalya, spor için çok elverişli bir iklime sahip. Nirvana Cosmopolitan, Amerikan Basketbol Ligi NBA ile anlaşarak, NBA Basketbol okulu açacakmış. Pandemide ciddi bir yatırım yapan grubu tebrik ediyorum.