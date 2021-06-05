‘O filmde olmalıyım’ dedi gece yarısı tekneyle Bozcaada’ya geçti

Ünlü oyuncu Süeda Çil, yıllardır setlerin aranılan oyuncularından biri... Özellikle 'Adile Teyze' gibi filmler ve 'Kaygısızlar', 'Üzgünüm Leyla', 'Sihirli Annem', 'Selena' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, başından geçen ilginç bir anıyı paylaştı... Yönetmen Ömer Kavur'un hayatında çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Çil, "Kavur'la 2000 yılında sahibi olduğu Alfa Film ile Perran Kutman'ın başrolünü oynadığı 'Üzgünüm Leyla' isimli dizide çalışmıştım. Sonra 'Patroniçe', 'Melekler Evi' ve 'Karşılaşma' filmlerinde de oynadım. Hayatımda tekrarı olmayan bir olayı da 2003'te çektiğimiz 'Karşılaşma' filminin çekimleri sırasında yaşadım" dedi ve şöyle devam etti:"Bir gün Ömer Kavur'dan bir telefon aldım, 'Bozcaada'da bir film çekilecek. Seni de aramızda görmek istiyoruz' dediler. Ben uçtum sevinçten. Senaryoyu aldım. Deli gibi çalışıyorum. Birkaç gün sonra haber geldi, 'Şu gün, şu saatte çekiminiz var' diye. Şehir Tiyatroları'nda oyuncuyum. Takvime bir baktım ki o gün oyunum var. Eyvahlar olsun. Oyun varken Bozcaada'ya nasıl gidilir? Ama filmde oynamayı da o kadar istiyorum ki... Pazar günü matine biter bitmez atladım arabaya, doğru Çanakkale'ye. Gece yarısı iskeledeyim ama feribot seferleri bitmiş. Adamlar yüzüme hayalet görmüş gibi bakıyorlar. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Çekime 3 saat kalmış. Tam o sırada tekneler gördüm. 'Bu tekneler geçmez mi karşıya?' diye sordum, 'Geçer' dediler. 'Tamam, neyse parası ödeyeceğim' dedim, karşıya geçtim. Çekimi tamamladım. Normal yollarla İstanbul'a geri döndüm." Ancak birkaç gün sonra Çil, aldığı bir haberle neye uğradığını şaşırdığın söyledi: "Telefonun öbür ucunda Ömer Kavur vardı, 'Süeda'cığım film o kadar uzun olmuş ki senin sahnelerini attık' dedi. Nutkum tutuldu. Birincisi, Ömer Kavur beni aramış, üzgün olduğunu söylüyor. Kalbim çarpıntıdan duracak. İkincisi, büyük bir macera ile çekimine gittiğim filmde tek karem yok. Çünkü filmdeki karakter Bozcaada'da yaşayan bir komiserin karısıydı. Hikaye uzayınca kadının sahnelerini kesmişler."Çil, ani bir kararla nasıl kilo verdiğini de anlattı: "Hep kiloları ile kavgalı biriydim. Konservatuvar yıllarımdan beri al-ver, al-ver ilişkisi sürüyordu kilolarımla aramda. İzleyici de beni hep kilolu bildi. Yapımcı ve yönetmenler de kiloları ile barışık tatlı, tombiş ev kadını rolleri ile ekranlara taşıdı beni. Yaşım 50 olduğunda bu durumdan rahatsız olmaya başladığımı hissettim. Artık başka roller oynamak, hayatta başka bir formda görünmek istediğimi fark ettim. Hatta özel hayatımdaki depremlerin de kilolu görünmekle ilgili olduğunu düşünmeye başladım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşımda kolları sıvadım. İşe diyetle başladım, sonra spor. Bunu hayatımın parçası haline getirdim. Her verdiğim 1 kiloda büyük gelen bir elbisemi arkadaşlarıma dağıttım, kendime de masaj hediye ettim. Ve 25 kilo verdim. Olmak istediğim kilo ve bedende mutlu bir orta yaşlıyım."