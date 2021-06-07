Haberler Günaydın Haberleri Çakırbeyliler yeni düşmanlarla mücadele ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta!
Giriş Tarihi: 7.6.2021 12:09 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:09

Çakırbeyliler yeni düşmanlarla mücadele ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta!

Çakırbeyliler yeni düşmanlarla mücadele ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta!

ATV ekranlarının uzun soluklu fenomen dizilerinden olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam ediyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar) ve Engin Benli (Yaman) gibi isimleri barındıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. bölümü ise araştırılıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün detayları...

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

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Çakırbeyliler yeni düşmanlarla mücadele ediyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde heyecan dorukta!
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