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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:42

Değişimiyle dikkatleri üzerine şarkıcı Ceylan şimdi de altınlarla verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu!

Değişimiyle dikkatleri üzerine şarkıcı Ceylan şimdi de altınlarla verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu!

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı , son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de altınlarla verdiği pozla gündemde... İşte ünlü şarkıcının çok konuşulan o pozu...

Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan , yeni klibi 'Halay' klibi için Mardin'e gitti. Güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla adından söz ettiren Ceylan'ı, klip çekiminde altına boğdular.

ALTINLARLA POZ VERDİ

Kendisine armağan edilen takıların gerçek olduğunu söyleyen dile getiren Ceylan, altınlarla verdiği pozu sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

"GERDANLIK BERDAN MARDİNİ'NİN HEDİYESİ"

"Gerdanlık Berdan Mardini'nin hediyesi" diyen ünlü türkücünün paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

"ABLA BU NE HAL? KUYUMCUYA DÖNMÜŞSÜN"

Takipçileri, Ceylan'ın altınlarla verdiği poza "Sen her şeyin en güzeline layıksın", "Abla bu ne hal? Kuyumcuya dönmüşsün" yorumlarını yaptı.

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Değişimiyle dikkatleri üzerine şarkıcı Ceylan şimdi de altınlarla verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu!
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