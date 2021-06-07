Hediye kutusundan bebek çıktı

Yönetmen Oğulcan Kırca
ile 7 yıldır evli olan Ayça Erturan
, 4.5 aylık hamile. Ailesi ve dostlarına sevinçli haberi bizzat veren oyuncu, uzaktaki arkadaşlarıyla da yaptığı görüntülü görüşmelerle heyecanını paylaştı. Erturan, içinde ultrason fotoğrafı olan hediye kutusunu arkadaşlarına verirken kamerası da kayıttaydı. Genç oyuncunun şaka yaptığını sanan sevenleri, şoku kısa sürede atlatıp bebek sevincine ortak oldu.
Erturan, daha sonra aralarında Birce Akalay
, Hande Soral
, Şükrü Özyıldız
, Serkan Altunorak, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Sarp Akkaya'nın da olduğu birçok kişinin şaşkın hallerinin yer aldığı gizli kamera görüntülerinden bir de klip hazırlayıp paylaştı.