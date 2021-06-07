Murat Genç (MorKomedyen): 400 milyon izlenen 150 videomu sildim!

MorKomedyen, Bi' Başka'da, kendini izlerken çok eleştirdiğini söyleyerek "Silmek istediğim videolarımı sildim. Benim YouTube kanalımın şu an toplam izlenmesi 350 milyon ama ben totalde 400 milyon izlenen 150 videomu sildim" dedi.

Nasıl gidiyor hayat? Pandemi süreci size yaradı mı?

Ben tiyatrocuyum, kendi tiyatrom var. Bize yarama ihtimali yok. Bir buçuk senedir tiyatrolarımız kapalı. Hasretle açılmasını bekliyoruz. İlk dönemlerde "kendime döndüm, varoluşumu sorguladım, kitap okudum" diyenler oldu da o durumun sonuna geldik sanırım. Ben sosyal medyada bir şeyler üreterek hayatımı devam ettirdim.

Kimya bölümü mezunusunuz, tiyatro eğitimi aldınız, dizilerde rol aldınız, senaryo denemeleriniz var, sosyal medyada burç tiplemeleriniz milyonlar tarafından izleniyor. Hepsinden biraz bahseder misiniz? Nasıl evrildi süreç?

Çünkü ben bir Kova burcuyum :) Ne görürsem yapmak istiyorum. Çok küçük yaşlarda tiyatroya ilgim başladı. Babamın patronunu tiyatroda izlemeye gittim. Sonra dedim ki: Bu benim işim, bunu yapacağım. Bir süre sonra çalışa çalışa o tiyatroya oyuncu olarak girdim. Ama benim dönemimde konservatuvara girmek biraz torpil işiydi. Konservatuvara gidemedim. Kimya bölümü okudum. Sadece 1 yıl okuduğum bölümün mesleğimi icra ettim. Ama hep tiyatronun içindeydim. Üniversiteye de kendimi geliştirmek için gittim. Senaryoyu da küçük yaşlardan itibaren yazıyordum zaten. Dizilerim var, filmim var, YouTube var, Instagram var derken hepsinin ucundan tutup zengin olmaya çalışıyorum :)