Şef Hazer Amani: Sıla’sız hayata çok çabuk adapte oldum! İlk kez konuştu…

İYİ Kİ ÜLKEME DÖNDÜM

Yurt dışında tanınıp Türkiye'ye dönüş yapmış bir şefsiniz... Hikayenizden bahseder misiniz?

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nü okuduktan sonra Güney Afrika'da Cordon Bleu'da aşçılık eğitimi aldım. Uzun süre Güney Afrika'da çalıştım. Tabii bu süreç bana çok şey kattı. Dünyanın birçok mutfağına hakim oldum. Türkiye'den uluslararası bir şirketten teklif gelince de yurda döndüm. İyi ki iş teklifini kabul edip ülkeme dönmüşüm. Anadolu'yu gezdim ve mutfağımızın zenginliğini keşfetme şansım oldu. Dünyanın birçok mutfağını yakından tanıyan biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki, Anadolu dünyanın en güzel ve eşsiz mutfağına sahip. Bu açıdan çok şanslıyız. Burada kendimi de eleştirmek istiyorum; Anadolu mutfağının zengin malzemesini geç keşfettim.

Bunu biraz açar mısınız?

Türkiye'ye ilk döndüğümde mutfağımda hep yabancı ürünler kullandım. İthal kazlar, ithal ördekler veya balığı yurt dışından getirtiyordum mesela. Ama çalıştığım şirketten dolayı Anadolu'yu gezince topraklarımızdaki yerel ürünlerin çeşitliliğini gördüm. Bu konuda zayıfmışım, bu çeşitliliği geç fark ettim. Şimdi sadece yerel ürünleri kullanıyorum.

Osmanlı mutfağını nasıl buluyorsunuz?

Osmanlı mutfağı çok zengin. Saray mutfağında kullanılan malzemeler çok çeşitliymiş. Sülün Anadolu'nun bir yerinden geliyormuş, kalamar başka yerinden. İnanılmaz özel ürünler kullanılıyormuş. Padişahlarımızın yemek alışkanlıkları da ilgi çekici. Mesela Fatih Sultan Mehmet, karidesi ve soğanlama yemeğini çok seviyormuş. Osmanlı mutfağına sahip çıkmamız gerekiyor. İnanılmaz bir zenginlik var. Geçtiğimiz yıllarda San Sebastian'da Osmanlı mutfağıyla ülkemizi temsil ettim. Çok önemli bir yemek festivaliydi. Dünyanın dört yanından şefler geldi, gurur vericiydi ülkemi temsil etmek. Yurt dışında çalıştığım süreçte de Anadolu mutfağının çeşitli yemeklerini restoranların menüsüne koyuyordum. Mutfağımızı dünyaya tanıtmak bir Türk olarak beni her zaman çok mutlu etmiştir. Bu coğrafyadaki tarihsel derinliğimiz ve çeşitliliğimiz mutfağımıza da yansımış. Ama Anadolu mutfağı ne yazık ki dünyada hak ettiği yerde değil.

MENÜDE ÇEŞİTLİLİK OLMALI

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerdeki yemek menüsü ve mutfak harcamaları zaman zaman sosyal medyada eleştiriliyor....

Bence eleştirilmemeli. Devlet erkanı misafirlerini en iyi şekilde ağırlamalı. Protokol sonuçta. Menüdeki yemeklerle Anadolu'muzun güzel yemeklerini tanıtıyoruz. Burada tanıtmayacaksın da nerede tanıtacaksın? Yabancı misafirlerimiz geldiğinde onlara en güzel şekilde yemeklerimizi sunmak için önemli bir fırsat. Aynı anda hem kuzu eti, hem dana eti, hem tavuk eti, hem balık, hem de sebze yemeklerine menüde yer verilmesi gerekiyor. Birini koyup, diğerini koymazsan olmaz. Anadolu'nun çeşitliliğini gelen misafirlerin görmesi ve tatması, ülkemizin mutfak zenginliğini tanıtmak için çok önemli. Bu yüzden mutfak için yapılan harcamaları eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum.

YAŞANMIŞLIKLARDAN ÖTÜRÜ FOTOĞRAFLARIMIZI SİLMEDİM

Ünlü bir şeftiniz zaten ama eski eşiniz Sıla'dan dolayı ilgi odağı oldunuz. Bu ilgiden rahatsız mısınız?

Hayır, değilim. İlk başlarda çıkan haberleri okuyordum ama artık hiç okumuyorum. Arkadaşlarım gönderirse bilgim oluyor. Kendi işimle gündeme gelmek istiyorum, özel hayatımla değil.