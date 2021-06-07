Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasında oluşturulan kırmızı - mavi takımlar arasında, final yolunda kritik öneme sahip olan bireysel dokunulmazlık oyunu ve ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde 2. Eleme adayı seçimi yapıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda, zorlu parkurda en başarılı oyun performansına sahip olan yarışmacı bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi olurken, 2. Eleme adayını da belirledi. Survivor 2021 son bölüm özetine erişmek isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi edinmeye çalışıyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve 2. Bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm detaylar şöyle;