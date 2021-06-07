Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasında oluşturulan kırmızı - mavi takımlar arasında, final yolunda kritik öneme sahip olan bireysel dokunulmazlık oyunu ve ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde 2. Eleme adayı seçimi yapıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda, zorlu parkurda en başarılı oyun performansına sahip olan yarışmacı bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi olurken, 2. Eleme adayını da belirledi. Survivor 2021 son bölüm özetine erişmek isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi edinmeye çalışıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve 2. Bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm detaylar şöyle;
6 Haziran 2021 Pazar günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik bir bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Yarışmacıların artık takım bazında değil bireysel olarak mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, en başarılı perfomans grafiği çizen yarışmacı aynı zamanda 2. eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu.
Oyunun ilk turunda Dora ile karşılaşan Aleyna Kalaycıoğlu, bu oyundan 3-0'lık skorla ayrılarak yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu. Yarı finalin diğer ismi ise Poyraz'la karşılaştığı oyunda 3-1'lik skorla galip gelen Berkay oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final eşleşmeleri ise Batuhan – Berkay ve İsmail - Aleyna şeklinde oldu.
İsmail - Aleyna karşılaşmasında, İsmail karşısında 3-1'lik skora imza atan atan Aleyna Kalaycıoğlu, adını finale yazdıran ilk oldu. Batuhan ile Berkay arasında yapılan zorlu mücadelede ise Batuhan 2-0'lık skor üstünlüğü kazanmasına rağmen, Berkay'ın üst üste aldığı sayılar karşısında bu avantajı koruyamadı ve bu eşleşmenin galibi 3-2'lik skorla Berkay oldu.
Böylelikle finalin adı Aleyna Kalaycıoğlu - Berkay olmuş oldu. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele veren 2 isimden en başarılı oyun çıkaran Berkay oldu ve 5-2'lik skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu mağlup ederek bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.
Zorlu geçen bireysel dokunulmazlık oyununu geriden gelerek kazanan Survivor Berkay, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirleme şansına da sahip oldu. Acun Ilıcalı tarafından eleme adayı olarak kimi seçtiğinin sorulmasının ardında, dokunulmazlık sembolünü kazanan Survivor Berkay, mavi takım yarışmacısı Steven'i eleme adayı seçtiğini açıkladı.