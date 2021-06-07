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Giriş Tarihi: 7.6.2021 07:29 Son Güncelleme: 7.6.2021 07:29

’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde gerçekleşen son bölümde adım adım büyük finale giden kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve sonrasında yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı oylaması heyecanı yaşandı. Kritik bireysel dokunulmazlık oyununda kıran kırana mücadele eden yarışmacılar arasında en başarılı performansı gösteren isim bireysel dokunulmazlık zırhına ve dokunulmazlık sembolüne sahip oldu. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek ’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilen Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği son bölümde, ve takımlarının karmasında oluşturulan kırmızı - mavi takımlar arasında, final yolunda kritik öneme sahip olan bireysel dokunulmazlık oyunu ve ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde 'nde yapılan ada konseyinde 2. Eleme adayı seçimi yapıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda, zorlu parkurda en başarılı oyun performansına sahip olan yarışmacı bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi olurken, 2. Eleme adayını da belirledi. 2021 son bölüm özetine erişmek isteyenler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürerek bilgi edinmeye çalışıyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve 2. Bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm detaylar şöyle;


6 Haziran 2021 Pazar günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik bir bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Yarışmacıların artık takım bazında değil bireysel olarak mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, en başarılı perfomans grafiği çizen yarışmacı aynı zamanda 2. eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Oyunun ilk turunda Dora ile karşılaşan Aleyna Kalaycıoğlu, bu oyundan 3-0'lık skorla ayrılarak yarı finale çıkan ilk yarışmacı oldu. Yarı finalin diğer ismi ise Poyraz'la karşılaştığı oyunda 3-1'lik skorla galip gelen oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final eşleşmeleri ise Batuhan – Berkay ve İsmail - Aleyna şeklinde oldu.



İsmail - Aleyna karşılaşmasında, İsmail karşısında 3-1'lik skora imza atan atan Aleyna Kalaycıoğlu, adını finale yazdıran ilk oldu. Batuhan ile Berkay arasında yapılan zorlu mücadelede ise Batuhan 2-0'lık skor üstünlüğü kazanmasına rağmen, Berkay'ın üst üste aldığı sayılar karşısında bu avantajı koruyamadı ve bu eşleşmenin galibi 3-2'lik skorla Berkay oldu.



Böylelikle finalin adı Aleyna Kalaycıoğlu - Berkay olmuş oldu. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele veren 2 isimden en başarılı oyun çıkaran Berkay oldu ve 5-2'lik skorla Aleyna Kalaycıoğlu'nu mağlup ederek bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.



SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu geçen bireysel dokunulmazlık oyununu geriden gelerek kazanan Survivor Berkay, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirleme şansına da sahip oldu. Acun Ilıcalı tarafından eleme adayı olarak kimi seçtiğinin sorulmasının ardında, dokunulmazlık sembolünü kazanan Survivor Berkay, mavi takım yarışmacısı 'i eleme adayı seçtiğini açıkladı.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  1. ALEYNA
  2. STEVEN
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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 6 Haziran Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren o isim...
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