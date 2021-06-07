TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ile mavi takım arasında büyük final öncesinde kritik önemi olan haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ve Acun Ilıclaı yapımcılığında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğindeki ada konseyinde 3. eleme adayı seçimi gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyununda, hazırlanan zorlu parkur üzerinde en başarılı oyunu çıkaran isim bireysel dokunulmazlık sembolü kazanarak haftayı garantilerken, bugün yapılacak olan eleme konseyinde adaya veda etme tehlikesi yaşayacak olan 3. eleme adayını da belirledi. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili tüm detayları öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve 3. Bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığına ilişkin tüm detaylar şöyle;