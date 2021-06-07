TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ile mavi takım arasında büyük final öncesinde kritik önemi olan haftanın 3. bireysel dokunulmazlık oyunu ve Acun Ilıclaı yapımcılığında Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğindeki ada konseyinde 3. eleme adayı seçimi gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlık oyununda, hazırlanan zorlu parkur üzerinde en başarılı oyunu çıkaran isim bireysel dokunulmazlık sembolü kazanarak haftayı garantilerken, bugün yapılacak olan eleme konseyinde adaya veda etme tehlikesi yaşayacak olan 3. eleme adayını da belirledi. Survivor 2021 son bölüm özeti ile ilgili tüm detayları öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve 3. Bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığına ilişkin tüm detaylar şöyle;
7 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve mavi ve kırmızı takımlarının katılımıyla ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor büyük finaline az bir zaman kala, takım olarak mücadele geride kalarak bireysel mücadele star aldı. Dominik Cumhuriyeti'nde hazırlanan en zorlu parkurlarda haftanın 3. Bireysel dokunulmazlık oyununda diğer yarışmacılardan daha başarılı performans gösteren isim hem haftayı elenmeden kapatmayı garantiledi hem de 3. eleme adayını belirleme görevini üstlendi.
Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda yapılan sıralama turunun ardından eşleşmeler, Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Aleyna - Ayşe şeklinde belirlendi. Kıran kırana mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununda, Berkay - Dora eşleşmesinde Dora 2-0'lık avantaja sahipken, geriden gelen Berkay, peş peşe kazandığı oyunlarla Dora'yı 3-2 genel skorla mağlup ederek üst tura çıkmayı başardı.
Aleyna - Ayşe karşılaşmasında ise mavi takım yarışmacısı Ayşe, rakibi Aleyna Kalaycıoğlu'nu 3-1'lik skorla mağlup ederek üst tura çıktı. İsmail Balaban ve Steven arasındaki karşılaşmada ise İsmail Balaban 3-2'lik skorla adını üst tura yazdıran isim oldu. Poyraz - Batuhan mücadelesinde üst tura çıkan ise 3-1'lik Poyraz oldu.
Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu yarı finalinde ise İsmail - Ayşe ile eşleşirken Berkay - Poyraz ile eşleşti. İsmail Ayşe eşleşmesinde kazanan İsmail olurken, Berkay Poyraz mücadelesinde kazanan Berkay oldu.
Bu sonuçla finalin adı İsmail - Berkay olarak belirlenmiş oldu. İkili arasında yapılan final oyununda ise İsmail Balaban 5-1'lik skora imza atarak Berkay'ı mağlup etti ve bireysel dokunulmazlığı kazanarak sembolü almaya hak kazandı.
Kırmızı ve mavi takımın zorlu parkurdaki bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesinin ardından, dokunulmazlık oyununu kazanan Survivor İsmail, Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliği yaptığı kritik ada konseyinde bu haftanın 3. eleme adayını seçme hakkını da elde etmiş oldu. Acun Ilıcalı'nın eleme adayı seçini sorması üzerine Survivor İsmail, başarılı bir yarışmacı olduğunu belirterek mavi takım yarışmacısı Ayşe Yükseli'i 3. eleme adayı olarak seçtiğini söyledi.