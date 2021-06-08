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Giriş Tarihi: 9.6.2021 00:51

, 'nın attığı mesajı ifşa etti!

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

ile yaşadığı ilişkiyle bir anda magazin gündemine bomba gibi düşen ve ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş insanıyla yazışmalarını yayınlayan , bu kez yaptığı yeni bir hamleyle daha olay oldu. Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisine attığı yeni mesajları ifşa etti. Paylaşımının arka fonuna 'Olmaz Oğlan' parçasını koyan Aydın, "Ben biraz da diğer dolandırıcılara bakmak istiyorum" notunu ekledi

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve daha sonra oyunculuk yapan , son olarak ile ilgili iddialarıyla gündeme gelmişti.

DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş insanıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

GÜNDEM OLMUŞTU

Daha sonra Hakan Sabancı'ya veda mesajı yazıp Hakan Sabancı sayesinde ne kadar kazandığını açıklayarak gündem olmuştu.

HAKAN SABANCI'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Aydın şimdi ise Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajı ve arama kaydını ifşa etti. Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ben biraz da diğer dolandırıcılara bakmak istiyorum" notunu paylaştı.

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Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!
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