Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın attığı mesajı ifşa etti!

HAKAN SABANCI'NIN MESAJINI İFŞA ETTİ

Aydın şimdi ise Hakan Sabancı'nın kendisine attığı mesajı ve arama kaydını ifşa etti. Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ben biraz da diğer dolandırıcılara bakmak istiyorum" notunu paylaştı.