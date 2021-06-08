Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Diva iki çanta için arkadaşını yurt dışına gönderdi...

23 BİN 400 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ebru Hanım, çantalar için önce Fransa'ya ardından Dubai'ye uçtu. Biri 7 bin 800; diğeri ise 15 bin 600 dolar olan iki çantaya toplamda 23 bin 400 dolar yani yaklaşık 200 bin TL ödendi.