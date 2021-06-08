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Giriş Tarihi: 8.6.2021 12:39

kesenin ağzını açtı! iki çanta için arkadaşını yurt dışına gönderdi...

Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Diva iki çanta için arkadaşını yurt dışına gönderdi...

Sanat müziğinin 'sı , iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Ersoy, 'nin modelini beğendi. Ancak çantalar 'de yoktu. Bülent Ersoy iki çanta için kesenin ağzını açtı. Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy çantalarına minik bir servet harcadı.

Sanat müziğinin 'sı , iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Ersoy, 'nin modelini beğendi. Ancak çantalar 'de yoktu. Bülent Ersoy iki çanta için kesenin ağzını açtı.

Giyimi için yaptığı lüks harcamalarla sık sık gündem olan Bülent Ersoy yaz öncesi de gardrobunu binlerce liraya yeniledi. Diva lakaplı sanatçı Türkiye'de olmayan iki çanta içine yaklaşık 250 bin TL'yi gözden çıkardı.

İKİ ÇANTA İÇİN YURT DIŞI OPERASYONU
Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, iki çanta için adeta sınır ötesi operasyon düzenledi. Ersoy, Fendi'nin Peekabo Iconic modelini beğendi. Ancak çantalar Türkiye'de yoktu.

YAKIN DOSTU HAREKETE GEÇTİ
Diva'nın çok istediği iki çanta ve 'da bulununca Bülent Ersoy'un yakın dostu , harekete geçti.

23 BİN 400 BİN DOLAR ÖDEDİ
Ebru Hanım, çantalar için önce 'ya ardından 'ye uçtu. Biri 7 bin 800; diğeri ise 15 bin 600 dolar olan iki çantaya toplamda 23 bin 400 dolar yani yaklaşık 200 bin TL ödendi.

İşin içine yol ve konaklama girince de Diva'ya çantaların maliyeti neredeyse 250 bin TL'ye mal oldu.

Bu arada büyük emeklerle satın alanan çantalar, yarın yani Diva'nın yaş gününde Türkiye'de olacak.

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Bülent Ersoy kesenin ağzını açtı! Diva iki çanta için arkadaşını yurt dışına gönderdi...
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