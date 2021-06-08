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Giriş Tarihi: 8.6.2021

‘Herkese ilaç olacak’

‘Herkese ilaç olacak’
Kendi söz ve bestelerini yazan sanatçılar arasında farklı tarzıyla ön plana çıkan Aydilge, yazın ve aşkın coşkusunu yansıtan kıpır kıpır bir şarkıyı 11 Haziran'da dinleyiciyle buluşturuyor. 'Bal Gibi' şarkısını, pandeminin yarattığı karamsar ve depresif ruh halini biraz olsun hafifletmek amacıyla yazdığını söyleyen sanatçı, , ve Türk motiflerini başarılı bir şekilde harmanlıyor. Aranjörlüğünü 'nin yaptığı söz ve bestesi ise kendisine ait olan şarkı için Aydilge, "Bal Gibi, herkese ilaç gibi gelecek" dedi.
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‘Herkese ilaç olacak’
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