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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:45 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:46

Kardeşlerim’in Youtube başarısı

Kardeşlerim’in Youtube başarısı

Cumartesi akşamları atv’de yayınlanan, Kardeşlerim dizisinin YouTube sayfası, 1.000.000 aboneyi geçti.

Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

Abone sayısı 1 milyonu geçen kanalları Gold özel ödül ile taçlandıran YouTube, gördüğü büyük ilgi sebebiyle "Kardeşlerim" dizisine de bu özel plaketi verdi. Sete gönderilen ödül, elden ele gezerken dizinin sevilen genç oyuncuları ödül ile fotoğraf çektirerek Kardeşlerim'in sıkı takipçilerine teşekkür ettiler.

10 bölümde 1 Milyon aboneyi geçerek büyük bir başarı elde eden dizinin yapımını , yapımcılığını üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise oturuyor.

, , , , , , , , , , , gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.

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Kardeşlerim’in Youtube başarısı
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