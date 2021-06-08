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Giriş Tarihi: 8.6.2021 13:52 Son Güncelleme: 8.6.2021 13:53

Maraşlı’da itiraf zamanı!

Maraşlı’da itiraf zamanı!

’nin sevilen dizisi “Maraşlı” dün akşam ekrana gelen bölümüyle büyük beğeni topladı. Dizide gerçek kimliğinin deşifre olmasını istemeyen Maraşlı’nın içinde bulunduğu çıkmaz, izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yayınlanan bölümde, 'ye ulaşmak isteyen Savcı Tolga, mahkemeye başvurarak Maraşlı'nın gerçek kimliğini deşifre eden gizli dosyaya ulaşma kararı çıkarttı.

Bölümde Mehmet İnce dosyasını, Savcı'ya ulaştırmak için görevli olan Nevzat'ın, Maraşlı ile duygu yüklü yüzleşmesi öne çıktı. Mehmet İnce olduğunu Nevzat'a itiraf eden Maraşlı dosyayı Nevzat'tan almak istese de başarılı olamadı. Maraşlı'nın bilmediği kimliğiyle yüzleşen Nevzat, dosyayı Maraşlı'ya vermedi. ve Savaş'ın da peşine düştüğü gizli dosyayı, çıkan çatışmanın ardından Nevzat, Savcı Tolga'ya iletmek üzere yola çıktı.

Mahur'un Mehmet İnce kimliğini Savcı Tolga'dan öğrenmesini istemeyen Maraşlı, Mahur'la yüzleşmeye karar verdi. Maraşlı'nın gözyaşları içinde aldığı karar ekran başındaki izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Bölümün final sahnesinde Maraşlı'nın, Mahur'la yüzleşmek için bir araya gelmesi heyecanı doruğa tırmandırdı.

MARAŞLI'NIN GİZEMLİ GEÇMİŞİ MERAK UYANDIRDI!

Yayınlanan bölümde, Hurdacı'nın peşine düşen Maraşlı'nın ilk kez çocukluk yıllarından ekrana gelen flashback sahnesi merak uyandırdı.

Maraşlı'nın sırlarla dolu geçmişi akıllara birçok soru getirirken Maraşlı'nın; Mehmet İnce ve Maraşlı arasında seçim yapmaya çalıştığı sahne bölüme damga vurdu. Maraşlı'nın Mahur'u kaybetmemek için yaşadığı çaresizliği yansıtan sahnede başarılı performansıyla övgü topladı.

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Maraşlı’da itiraf zamanı!
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