Şeyma Subaşı soluğu savcılıkta aldı! Metres hakaretini yargıya taşıdı

Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi'den aldığı evlilik teklifiyle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, savcılığa başvurdu.
Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikâyet dilekçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden hakkında periyodik şekilde 'sahtekar, hapçı, ahlaksız, şeytan, metres' gibi hakaret içerikli sözler paylaşıldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Şeyma'nın şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.