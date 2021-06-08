Şeyma Subaşı soluğu savcılıkta aldı! Metres hakaretini yargıya taşıdı

Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikâyet dilekçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden hakkında periyodik şekilde 'sahtekar, hapçı, ahlaksız, şeytan, metres' gibi hakaret içerikli sözler paylaşıldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.