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Giriş Tarihi: 8.6.2021

soluğu savcılıkta aldı! Metres hakaretini yargıya taşıdı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Şeyma Subaşı soluğu savcılıkta aldı! Metres hakaretini yargıya taşıdı

, bir sosyal medya platformu üzerinden hakkında 'sahtekar, hapçı, ahlaksız, şeytan, metres' gibi hakaret içerikli sözler paylaşıldığını belirterek savcılığa başvurdu

Mısırlı iş adamı 'den aldığı evlilik teklifiyle adından söz ettiren , savcılığa başvurdu.

Subaşı, 'na sunduğu şikâyet dilekçesinde, bir sosyal medya platformu üzerinden hakkında periyodik şekilde 'sahtekar, hapçı, ahlaksız, şeytan, metres' gibi hakaret içerikli sözler paylaşıldığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Şeyma'nın şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şeyma Subaşı soluğu savcılıkta aldı! Metres hakaretini yargıya taşıdı
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