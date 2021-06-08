Son Dakika Haberler: Boğaç Aksoy lenfoma kanserine yakalanmıştı… Ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtladı

"ESKİDEN TAKINTILI BİR İNSANDIM"

Hastalık sonrası bir takım tecrübeler edindiğini söyleyen Aksoy, 'Hastalık sonrası hayata bakış açın değişti mi, adapte oldun mu?' sorusuna 'eskiden daha takıntı her şeyi problem eden bir insandım artık çözemeyeceği sorunlar üzerine çok durmuyorum hayatı akışına bırakıyorum adapte oldum diyebilirim' şeklinde cevap verdi.