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Giriş Tarihi: 8.6.2021 17:50 Son Güncelleme: 8.6.2021 18:05

Son dakika: Ünlü oyuncu ’e ‘bazlama surat’ diyen fenomenin davasında karar çıktı!

İHA
Son dakika: Ünlü oyuncu Hande Erçel’e ‘bazlama surat’ diyen fenomenin davasında karar çıktı!

SON DAKİKA...Oyuncu ’e sosyal medya hesabından ‘bazlama surat’ şeklinde yorumda bulunan fenomen ’ın cezası belli oldu. Buna göre ünlü fenomenin bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

SON DAKİKA HABERİ! Ünlü oyuncu 'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Erçel'in sosyal medya hesabından kendisine 'bazlama surat' diyen fenomen hakkında şikayetçi olmuş, yürütülen soruşturma sonucu hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmıştı.

DAVA AÇILMIŞTI

'nde yargılanan Kılınç'ın 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilirken, Hande Erçel ayrıca, 'ne başvurup itibarının zedelendiğini ifade ederek, fenomen Kılınç hakkında 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

KARAR AÇIKLANDI

. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Erçel'in avukatı " kararı kesinleşmiştir. Davalının ifadelerinin hakaret teşkil ettiği sabittir" dedi.

BİN TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Fenomen Kılınç'ın avukatı ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıkladı. Hakim davayı kısmen kabul ederek, Lütfü Alp Kılınç'ın bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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Son dakika: Ünlü oyuncu Hande Erçel’e ‘bazlama surat’ diyen fenomenin davasında karar çıktı!
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