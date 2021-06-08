Son dakika: Ünlü oyuncu Hande Erçel’e ‘bazlama surat’ diyen fenomenin davasında karar çıktı!

SON DAKİKA HABERİ! Ünlü oyuncu Hande Erçel'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Erçel'in sosyal medya hesabından kendisine 'bazlama surat' diyen fenomen Lütfü Alp Kılınç hakkında şikayetçi olmuş, yürütülen soruşturma sonucu fenomen Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmıştı.

DAVA AÇILMIŞTI

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kılınç'ın 109 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verilirken, Hande Erçel ayrıca, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup itibarının zedelendiğini ifade ederek, fenomen Kılınç hakkında 15 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.