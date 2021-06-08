TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında zorlu parkurda iletişim ödülü oyunu oynandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Survivor son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda, rakip takımdan daha üstün performans gösteren ve hedeflenen sayıya ilk erişen takım iletişim ödülünün sahibi olarak Acun Ilıcalı instagram hesabından canlı yayın yapma hakkına sahip oldu. Eğlenceli geçen ödülün ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Steven ve Ayşe arasında en az SMS sıralaması oyuna sahip olanı elenen isim olarak bu hafta adaya veda edecek. Yarışmayı takip edenler 8 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 8 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;