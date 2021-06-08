Ünlü şarkıcı Murat Kekilli’nin çalınan cipi bulundu!

TWİTTER'DAN TEPKİ VERDİ

Hırsızları yakalamak için cipte parmak izi çalışması yapan polis daha sonra aracın sahibi sanatçıyla irtibata geçerek cipi teslim etti. Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına twitter hesabından şöyle tepki verdi: "Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"