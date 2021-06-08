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Giriş Tarihi: 8.6.2021 10:36 Son Güncelleme: 8.6.2021 10:40

Ünlü şarkıcı ’nin çalınan cipi bulundu!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli’nin çalınan cipi bulundu!

’da ünlü sanatçı ’nin tamirhanedeyken çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu. Polis tarafından parmak izi çalışması yapılan araç ünlü sanatçıya teslim edildi.

'da ünlü sanatçı 'nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu. Aracına geri kavuşan Kekilli sosyal medya hesabından şöyle tepki verdi: "Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"

TAMİRHANEDEN ÇALINDI

Olay merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında bir cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında aracın 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden çalındığını ve ruhsat sahibinin ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye ait olduğunu belirledi.

TWİTTER'DAN TEPKİ VERDİ

Hırsızları yakalamak için cipte parmak izi çalışması yapan polis daha sonra aracın sahibi sanatçıyla irtibata geçerek cipi teslim etti. Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına twitter hesabından şöyle tepki verdi: "Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"

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Ünlü şarkıcı Murat Kekilli’nin çalınan cipi bulundu!
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