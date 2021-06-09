Haberler Günaydın Haberleri Bir efsane ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”
Giriş Tarihi: 9.6.2021 11:20

Bir efsane ‘Kimsesiz ’ infaz edildi! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

Bir efsane ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

’nin fenomen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,78 izlenme oranı ve %25,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 198. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra listesine doğrudan giriş yaptı!

'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Kimsesiz 'nın ölümü damga vurdu.


yeni düşmanı 'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girmişti. 'ın elinde tutsak olan Rado'nun karşılığında 'yı kaçıran Savaş'ın planı tutmadı.

Hızır önce Şahin Ağa'yı kurtardı sonrasında Rado'yu öldürdü. Bölümün final sahnesinde ise Savaş'tan karşı hamle geldi. Kimsesiz Doğan'ın yerini basan Savaş ve adamları Doğan Baba'yı infaz ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir efsane ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA