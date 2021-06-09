Bir efsane ‘Kimsesiz Doğan Baba’ infaz edildi! Zirvenin tek sahibi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Kimsesiz Doğan Baba'nın ölümü damga vurdu.



Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girmişti. Hızır'ın elinde tutsak olan Rado'nun karşılığında Şahin Ağa'yı kaçıran Savaş'ın planı tutmadı.

Hızır önce Şahin Ağa'yı kurtardı sonrasında Rado'yu öldürdü. Bölümün final sahnesinde ise Savaş'tan karşı hamle geldi. Kimsesiz Doğan'ın yerini basan Savaş ve adamları Doğan Baba'yı infaz ettiler.

