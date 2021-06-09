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Giriş Tarihi: 9.6.2021

Film gibi hırsızlık! ’nin başına gelmeyen kalmadı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Film gibi hırsızlık! Murat Kekilli’nin başına gelmeyen kalmadı

’nin aracı, memleketi ’ya giderken yolda kaldı. Lüks cip çekiciyle bir tamirciye götürüldü. Gece yarısı tamirhaneye giren hırsızların çaldığı cip 500 metre sonra stop etti. Hırsızlar, aracı bırakıp kaçtı

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
, memleketi 'ya giderken aracı bozuldu. Motoru arazılanan cip, çekiciye yüklenip bir tamirhaneye götürüldü. Birkaç gün sonra araç tamirhaneden çalındı. Ancak 500 metre sonra araç stop edince hırsızlar bırakıp kaçtı. Ertesi sabah Onur Mahallesi'nde sokağa terk edilmiş bir araç gören vatandaşlar polisi aradı. Polisler plaka sorgusundan aracın Kekilli'ye ait olduğunu tespit etti.



'AMMA BALLIYIM HA!'
Polisten aracını teslim alan Murat Kekilli, başına gelenlerle ilgili Twitter'da isyan dolu şu mesajı paylaştı: "Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar stop eden aracı 500 metre ötede bırakıp gitmişler. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"
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Film gibi hırsızlık! Murat Kekilli’nin başına gelmeyen kalmadı
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