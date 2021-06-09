Film gibi hırsızlık! Murat Kekilli’nin başına gelmeyen kalmadı

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
Murat Kekilli
, memleketi Adana
'ya giderken aracı bozuldu. Motoru arazılanan cip, çekiciye yüklenip bir tamirhaneye götürüldü. Birkaç gün sonra araç tamirhaneden çalındı. Ancak 500 metre sonra araç stop edince hırsızlar bırakıp kaçtı. Ertesi sabah Onur Mahallesi'nde sokağa terk edilmiş bir araç gören vatandaşlar polisi aradı. Polisler plaka sorgusundan aracın Kekilli'ye ait olduğunu tespit etti.
'AMMA BALLIYIM HA!'
Polisten aracını teslim alan Murat Kekilli, başına gelenlerle ilgili Twitter'da isyan dolu şu mesajı paylaştı: "Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar stop eden aracı 500 metre ötede bırakıp gitmişler. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"