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Giriş Tarihi: 9.6.2021 08:33 Son Güncelleme: 9.6.2021 09:04

'nin eşi uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…

Ünlü şarkıcı ’nin kendisinden 19 yaş küçük eşi ’ın ihaneti gündemine bomba gibi düştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve “Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız” demişti. Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi...

'nin eşi 'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler ardından Kibariye'den açıklaması geldi.

Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır.

Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın...

Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir.

Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam."

1 GÜNLÜK KAÇAMAK İÇİN BOŞANMAM
Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor! Ünlü şarkıcı 'Gözümle görürsem inanırım' demişti…
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