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Giriş Tarihi: 10.6.2021 00:19

Kısa süre önde boşanan ünlü şarkıcı 'ten dikkat çeken paylaşım!

Kısa süre önde boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

'ın şarkıcı ile birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikteliğin ortaya çıkmasının ardından boşanan ünlü şarkıcı 'ten günler sonra ilk kez bir paylaşım geldi. 'ın bir sözünü alıntılayan Gündeş'in kime mesaj vermek istediği merak konusu oldu. İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı...

Bir süre önce eşi 'ın ile birlikteliğinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü sanatçı 'ten yeni bir hamle daha geldi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Sosyal medya takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Ebru Gündeş sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Ünlü sanatçı Instagram hesabından, "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" yazarak 'tan alıntı yaptı.

ZARRAB'LA YOLLARINI AYIRMIŞTI

İhanet nedeniyle boşanma davası açan Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile yollarını ayırmıştı. Evliliklerini bitiren eski çiftin Alara adında bir de kızları bulunuyor.

TANIDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti.

HADİSE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Bunun üzerine açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

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Kısa süre önde boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!
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