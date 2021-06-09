Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu! "Zor günler bitmek üzere..."

2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.
Karantina döneminde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Gülşen, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçıların aşı olabileceğini duyurmuştu. Bu gelişme üzerine ünlü popçu Gülşen, koronavirüs aşısı oldu.
Gülşen, o anları Instagram hesabından paylaşarak şu sözleri dile getirdi: "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Zor günler bitmek üzere. Sahneye geri dönebilmeyi umuyorum."
Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...