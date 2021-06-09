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Giriş Tarihi: 9.6.2021 15:41 Son Güncelleme: 9.6.2021 17:00

Şarkıcı oldu! "Zor günler bitmek üzere..."

DHA
Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu! Zor günler bitmek üzere...

2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturan şarkıcı , son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor. Ozan Çolakoğlu ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, pandemi günlerini oğlu 'la geçiriyor. Son olarak Sağlık Bakanı , sanatçıların aşı olabileceğini duyurmuştu. Bu gelişme üzerine ünlü popçu Gülşen, ön sıralarda yerini aldı ve oldu. Şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

2016 yılında aranjör ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları 'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

Karantina döneminde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Gülşen, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sağlık Bakanı , sanatçıların aşı olabileceğini duyurmuştu. Bu gelişme üzerine ünlü popçu Gülşen, oldu.

Gülşen, o anları Instagram hesabından paylaşarak şu sözleri dile getirdi: "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Zor günler bitmek üzere. Sahneye geri dönebilmeyi umuyorum."

Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...

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Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu! "Zor günler bitmek üzere..."
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