Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu! "Zor günler bitmek üzere..."

Gülşen, o anları Instagram hesabından paylaşarak şu sözleri dile getirdi: "Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkanlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Zor günler bitmek üzere. Sahneye geri dönebilmeyi umuyorum."

Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı...