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Giriş Tarihi: 9.6.2021 20:59 Son Güncelleme: 9.6.2021 22:00

Son Dakika Haberi... , küfreden sevgilisi 'e tepki gösterdi

Son Dakika Magazin Haberi... Hande Erçel, küfreden sevgilisi Kerem Bürsin'e tepki gösterdi

Son Dakika Haberi... Sosyal medyadan canlı yayın yapan ve , ağır bir sahne çektiklerini takipçileri ile paylaştı. Başarılı bu anları küfrederek anlatırken, sevgilisi Hande Erçel, "Neden küfrediyorsun?" dedi ve tepki gösterdi. Erçel daha sonra takipçilerinden "Pardon" diyerek de özür diledi.

Başrolünü paylaştıkları diziyle beraber birbirlerine çok yakıştırılan ve 'in aşkı gerçek olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bürsin ve Erçel çifti, yaşadıkları anları sık sık çektikleri videolarla takipçileriyle paylaşıyor.

KEREM BÜRSİN KÜFRETTİ

Başarılı oyuncular yaptıkları canlı yayında ağır bir sahneden çıktılarını belirtti. Videoda "Sahneden çıkamadım" diyen Kerem Bürsin daha sonra küfretti.

SEVGİLİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kerem Bürsin'in ettiği küfürden sonra güzel Hande Erçel, sevgilisine tepki gösterdi.

HANDE ERÇEL TAKİPÇİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Sevgilisi Kerem Bürsin'e "Neden küfrediyorsun?" diyen Erçel, daha sonra takipçilerinden "Pardon" diyerek özür diledi.

KEREM BÜRSİN'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan başarılı oyuncu Kerem Bürsin daha önce de yaptıkları bazı yayınlarda küfretmişti. Sette yayınladıkları bir videoda da küfreden Bürsin, o sırada Hande Erçel'in de küfretmesini istemişti. O anlar gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu.

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Son Dakika Magazin Haberi... Hande Erçel, küfreden sevgilisi Kerem Bürsin'e tepki gösterdi
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