Son Dakika Magazin Haberi... Hande Erçel, küfreden sevgilisi Kerem Bürsin'e tepki gösterdi

Başrolünü paylaştıkları diziyle beraber birbirlerine çok yakıştırılan Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in dizi aşkı gerçek olmuştu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bürsin ve Erçel çifti, yaşadıkları anları sık sık çektikleri videolarla takipçileriyle paylaşıyor.
KEREM BÜRSİN KÜFRETTİ
Başarılı oyuncular yaptıkları canlı yayında ağır bir sahneden çıktılarını belirtti. Videoda "Sahneden çıkamadım" diyen Kerem Bürsin daha sonra küfretti.
SEVGİLİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Kerem Bürsin'in ettiği küfürden sonra güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisine tepki gösterdi.
HANDE ERÇEL TAKİPÇİLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Sevgilisi Kerem Bürsin'e "Neden küfrediyorsun?" diyen Erçel, daha sonra takipçilerinden "Pardon" diyerek özür diledi.
KEREM BÜRSİN'İN İLK VUKUATI DEĞİL
Öte yandan başarılı oyuncu Kerem Bürsin daha önce de yaptıkları bazı yayınlarda küfretmişti. Sette yayınladıkları bir videoda da küfreden Bürsin, o sırada Hande Erçel'in de küfretmesini istemişti. O anlar magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu.