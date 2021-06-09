Son Dakika Magazin Haberi... Hande Erçel, küfreden sevgilisi Kerem Bürsin'e tepki gösterdi

KEREM BÜRSİN'İN İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan başarılı oyuncu Kerem Bürsin daha önce de yaptıkları bazı yayınlarda küfretmişti. Sette yayınladıkları bir videoda da küfreden Bürsin, o sırada Hande Erçel'in de küfretmesini istemişti. O anlar magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu.