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Giriş Tarihi: 9.6.2021 00:29 Son Güncelleme: 9.6.2021 07:13

’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...

Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...

yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında önce iletişim ödülü oyunu sonrasında ise kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan iletişim ödülü oyununda hedef sayıya ilk ulaşan takım iletişim ödülünü kazandı. Oyun sonrasında kritik eleme konseyinde, geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde eleme adayı seçilen potaya giren Survivor Kalaycıoğlu ve arasından en düşük SMS sıralaması oyu alan haftanın adaya veda eden ismi olacak. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor. ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları ve merak edilen tüm son dakika bilgiler.

ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında zorlu parkurda iletişim ödülü oyunu oynandı. 'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği, 'nin ev sahipliğinde gerçekleşen son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda, rakip takımdan daha üstün performans gösteren ve hedeflenen sayıya ilk erişen takım iletişim ödülünün sahibi olarak Acun Ilıcalı instagram hesabından canlı yayın yapma hakkına sahip oldu. Eğlenceli geçen ödülün ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Kalaycıoğlu ve arasında en az SMS sıralaması oyuna sahip olanı elenen isim olarak bu hafta adaya veda edecek. Yarışmayı takip edenler ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 8 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

iletişim ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;


SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan mavi ve kırmızı takımlar arasında kıran kırana geçen kritik bir iletişim ödülü oyunu oynandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan son dakika eleme konseyi öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında mavi takımın skor anlamında peş peşe gelen sayılarla üstünlüğü hakimdi.



Yarışma 3-2'lik skorla kırmızı takımın üstünlüğünde devam ederken Aleyna - Ayşe ikilisinin mücadelesi sonucunda Ayşe'nin başarılı olması sonrasında skor 3-3'lük skorla beraberliğe taşındı. Sonrasında - mücadelesinde, Batuhan kazanan isim olarak skor 4-3 olarak güncellendi. Sonrasında Berkay - Poyraz eşleşmesinin kazananı Poyraz oldu ve skor yeniden 4-4'lük beraberliğe getirildi.



Bu yarışma sonrasında eşleşmeler ve skorlar, Aleyna - Ayşe kazandı= 4 - 5 | Batuhan - Steven kazandı= 4 - 6 | Aleyna - Ayşe kazandı= 4 - 7, Batuhan - Poyraz kazandı= 4 - 8 | Berkay - Steven kazandı= 4 - 9 olarak devam etti. Mavi takımın avantajla çıktığı Aleyna - Ayşe eşleşmesinde kazanan Ayşe oldu ve 4 -10'luk skorla bu haftanın iletişim ödülünü mavi takım kazandı.



SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Zorlu iletişim ödülü oyununu kazanan mavi takım iletişim ödülü kapsamında yemek yeme ve Acun Ilıcalı instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapma hakkına sahip oldu.



SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 ekranlarında 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde SMS birincisi olan isimler, Acun Ilıcalı tarafından Dominik Cumhuriyeti'ndeki kritik eleme konseyinde açıklanacak. Bu haftanın kırmızı ve mavi takım SMS sıralaması birincileri açıklandığında burada olacak.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye 2021 sezonunun sonlarına yaklaştığımız şu günlerde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonuçlarına göre bu hafta eleme potasında yer alan isimler şu şekilde;

  • (Kırmızı takım)
  • STEVEN SALAM (Mavi Takım)
  • AYŞE YÜKSEL (Mavi Takım)



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kritik eleme konseyinde, eleme potasında yer alan , Steven ve Ayşe arasında noter onayıyla açıklanan SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oya sahip olan isim adaya veda etti. Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan SMS sonuçlarına göre en az oya sahip olan Steven bu hafta elenen isim oldu.



SURVİVOR SMS SIRALAMASI SONUÇLAR

Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım SMS sıralaması sonuçları bu hafta açıklanmadı. Eleme sonrası kırmızı ve mavi takımların son durumu şöyle

KIRMIZI TAKIM

  • İSMAİL
  • ALEYNA
  • BATUHAN
  • BERKAY



MAVİ TAKIM

  • AYŞE
  • DORA
  • POYRAZ
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Survivor’da kim elendi? SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? 8 Haziran İletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülünü kazanan takım...
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