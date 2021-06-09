TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar arasında zorlu parkurda iletişim ödülü oyunu oynandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Survivor son bölümde oynanan iletişim ödülü oyununda, rakip takımdan daha üstün performans gösteren ve hedeflenen sayıya ilk erişen takım iletişim ödülünün sahibi olarak Acun Ilıcalı instagram hesabından canlı yayın yapma hakkına sahip oldu. Eğlenceli geçen ödülün ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Steven ve Ayşe arasında en az SMS sıralaması oyuna sahip olanı elenen isim olarak bu hafta adaya veda edecek. Yarışmayı takip edenler 8 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Survivor 2021 son bölümde iletişim ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;
8 Haziran 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan mavi ve kırmızı takımlar arasında kıran kırana geçen kritik bir iletişim ödülü oyunu oynandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan son dakika eleme konseyi öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında mavi takımın skor anlamında peş peşe gelen sayılarla üstünlüğü hakimdi.
Yarışma 3-2'lik skorla kırmızı takımın üstünlüğünde devam ederken Aleyna - Ayşe ikilisinin mücadelesi sonucunda Ayşe'nin başarılı olması sonrasında skor 3-3'lük skorla beraberliğe taşındı. Sonrasında Batuhan - Dora mücadelesinde, Batuhan kazanan isim olarak skor 4-3 olarak güncellendi. Sonrasında Berkay - Poyraz eşleşmesinin kazananı Poyraz oldu ve skor yeniden 4-4'lük beraberliğe getirildi.
Bu yarışma sonrasında eşleşmeler ve skorlar, Aleyna - Ayşe kazandı= 4 - 5 | Batuhan - Steven kazandı= 4 - 6 | Aleyna - Ayşe kazandı= 4 - 7, Batuhan - Poyraz kazandı= 4 - 8 | Berkay - Steven kazandı= 4 - 9 olarak devam etti. Mavi takımın avantajla çıktığı Aleyna - Ayşe eşleşmesinde kazanan Ayşe oldu ve 4 -10'luk skorla bu haftanın iletişim ödülünü mavi takım kazandı.
Zorlu iletişim ödülü oyununu kazanan mavi takım iletişim ödülü kapsamında yemek yeme ve Acun Ilıcalı instagram hesabı üzerinden canlı yayın yapma hakkına sahip oldu.
TV8 ekranlarında 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde SMS birincisi olan isimler, Acun Ilıcalı tarafından Dominik Cumhuriyeti'ndeki kritik eleme konseyinde açıklanacak. Bu haftanın kırmızı ve mavi takım SMS sıralaması birincileri açıklandığında burada olacak.
Survivor Türkiye 2021 sezonunun sonlarına yaklaştığımız şu günlerde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonuçlarına göre bu hafta eleme potasında yer alan isimler şu şekilde;
Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kritik eleme konseyinde, eleme potasında yer alan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Steven ve Ayşe arasında noter onayıyla açıklanan SMS sıralaması sonuçlarına göre en az oya sahip olan isim adaya veda etti. Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan SMS sonuçlarına göre en az oya sahip olan Steven bu hafta elenen isim oldu.
Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım SMS sıralaması sonuçları bu hafta açıklanmadı. Eleme sonrası kırmızı ve mavi takımların son durumu şöyle
KIRMIZI TAKIM