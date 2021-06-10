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Giriş Tarihi: 10.6.2021

’da 100’üncü bölüm sevinci

Bir Zamanlar Çukurova’da 100’üncü bölüm sevinci

Perşembe akşamları ekranında yayınlanan , bu akşam ekrana 100'üncü bölümüyle gelecek. Ekip, dalya sevincini iki ayrı pasta keserek kutladı

Çekimleri 'da devam eden dizisi, 100'üncü bölüm heyecanını hep birlikte yaşadı. Eş zamanlı çekim yapan iki ekip, sette iki ayrı pasta keserek bu sevince ortak oldu. Oyuncular, ekip ve yönetiminin de katıldığı kutlamada eğlenceli anlar yaşandı.



SEZON FİNALİ YAKLAŞIYOR
Bir Zamanlar Çukurova, 100 bölümlük yolculuğu boyunca birçok ilke imza attı, 70'ler Adanası'nı ekrana taşıyan dizi, görkemli prodüksiyonu, dev oyuncu kadrosu ve nefes kesen senaryosuyla seyirciyi kendisine bağladı. Bir Zamanlar Çukurova, 102'nci bölümü ile sezon finali yapacak.
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Bir Zamanlar Çukurova’da 100’üncü bölüm sevinci
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