Bir Zamanlar Çukurova’da 100’üncü bölüm sevinci

Çekimleri Adana
'da devam eden Bir Zamanlar Çukurova
dizisi, 100'üncü bölüm heyecanını hep birlikte yaşadı. Eş zamanlı çekim yapan iki ekip, sette iki ayrı pasta keserek bu sevince ortak oldu. Oyuncular, ekip ve atv
yönetiminin de katıldığı kutlamada eğlenceli anlar yaşandı.
SEZON FİNALİ YAKLAŞIYOR
Bir Zamanlar Çukurova, 100 bölümlük yolculuğu boyunca birçok ilke imza attı, 70'ler Adanası'nı ekrana taşıyan dizi, görkemli prodüksiyonu, dev oyuncu kadrosu ve nefes kesen senaryosuyla seyirciyi kendisine bağladı. Bir Zamanlar Çukurova, 102'nci bölümü ile sezon finali yapacak.