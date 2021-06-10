Çevreyle dost çocuklar

Hafta içi her gün Minika Çocuk
'ta yayınlanan, Türkiye'nin ilk uluslararası çizgi animasyon dizisi 'Briko'; hem çocuklara hem de ailelere çevresel farkındalık kazandırmaya devam ediyor. Ülkemizde ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmaya başlayan 'Briko' ile minikler gündelik objelere başka bir gözle bakmayı öğreniyor. Fauna Entertainment'ın yapımcısı olduğu ve iki sene boyunca Türkiye, Hindistan ve İspanya'da hazırlanan çizgi dizi sayesinde çocuklar hem ekolojik dönüşüme nasıl katkı sağlayacaklarını öğreniyor, hem de hayal güçlerini geliştiriyorlar.