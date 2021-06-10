Doğum günü şiddet gecesine döndü! Nazlı Hamarat, eski sevgilisini savcılığa şikayet etti

"OĞLUM KUCAĞIMDAYKEN BIÇAK FIRLATTI"

Gaffar'ı defalarca uyardım ama beni dinlemedi. İlerleyen saatlerde beni sözlü olarak taciz etmeye başladı. Yemek masasında arkadaşlarımız ile otururken bana hakaret etmeye başladı, bir anda meyve bıçağını üzerime doğru attı. Oğlum kucağımdaydı çok korktum. Saat henüz erkendi ama arkadaşlarım durumdan rahatsız olduğu için evlerine döndüler ben de Gaffar'dan gitmesi için ricada bulundum. Korktuğum için arkadaşım Can A., benimle birlikteydi. Kamera kaydına almaya başladım, oğlum kucağımdayken saçımdan tutup yerde sürükledi kendisi ayakta zor duruyordu.