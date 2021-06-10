Doğum günü şiddet gecesine döndü! Nazlı Hamarat, eski sevgilisini savcılığa şikayet etti

Katıldığı televizyon programı ile ünlenen Nazlı Hamarat 2018 yılında anne olmuş ve oğlunu kucağına almıştı. Oğlunun babasının, sevgilisi Gaffar Aydın olduğunu iddia etmiş, Aydın ise başta oğlunu kabul etmemişti. Aralarındaki problemleri aşamayan çiftin soluğu mahkemede almıştı. Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği öne sürülerek yargılandığı davada Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'a ait fotoğraf ve yazışmaları ifşa ederek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.
YENİ OLAY EKLENDİ
Yargılama devam ederken Nazlı Hamarat ve Gaffar Aydın arasında yeni bir olay yaşandı. Oğlunun doğum gününde eski erkek arkadaşının Aydın'ın fazla alkol tüketmesi ve ardından kendisine saldırdığını söyleyen genç kadın, şikayette bulundu. Nazlı Hamarat ifadesinde o günü şöyle anlattı: "Oğlumun doğum günüydü, yasağın olmadığı gün benim evimde yakın arkadaşlarımız ile bir kutlama yapıyorduk. Oğlumum babası Gaffar Aydın oradaydı, sürekli alkol tüketiyordu ben ise tüketmiyordum.
"OĞLUM KUCAĞIMDAYKEN BIÇAK FIRLATTI"
Gaffar'ı defalarca uyardım ama beni dinlemedi. İlerleyen saatlerde beni sözlü olarak taciz etmeye başladı. Yemek masasında arkadaşlarımız ile otururken bana hakaret etmeye başladı, bir anda meyve bıçağını üzerime doğru attı. Oğlum kucağımdaydı çok korktum. Saat henüz erkendi ama arkadaşlarım durumdan rahatsız olduğu için evlerine döndüler ben de Gaffar'dan gitmesi için ricada bulundum. Korktuğum için arkadaşım Can A., benimle birlikteydi. Kamera kaydına almaya başladım, oğlum kucağımdayken saçımdan tutup yerde sürükledi kendisi ayakta zor duruyordu.
''KOLUMU KIRMAYA ÇALIŞTI''
Arkadaşım oğlumu aldı ben çığlık atmaya başlayınca kolumu tuttu, kırmaya çalıştı. Zorla elinden kurtuldum ve kaçtım. Arkamdan tabakları fırlatıyordu. Sitenin güvenliği sese gelince Gaffar evden çıktı. Gittiğini sandım ama bahçemde uyumuş. Sonrasında şikayetçi olmamam için özür mesajları attı. Affettim ama aynı tavırları benim doğum günümde sergileyince şikayetçi olmaya karar verdim.''
''SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ''
Olay doğrultusunda ifadesi alınan Gaffar Aydın, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Hep beraber alkol aldık. Nazlı beni kışkırtmak için kamera kaydına başladı. Elinden aldım şiddet uygulamadım aksine konuşmak istedim ama sinir krizi geçirdi hakaret ve tehditlerde bulundu '' dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya tanıklık eden Can A.'nın ifadesinde, Aydın'ın hakaret ettiğini ardından tartışma çıktığını ve Nazlı Hamarat'ın saçını çekerek sürüklediğini sonrasında kolunu kırmak isterken morarttığını dile getirdi. Şikayet doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan Gaffar Aydın hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.