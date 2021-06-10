İşte Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan bebek! Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!

'Suskunlar', 'Bizim Aile' ve 'Ezel' gibi dizilerde rol alan Sarp Akkaya, Fenerbahçe'nin Olympiakos'la oynadığı EuroLeague basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen tören ile dünyaevine giren çift, mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırmıştı. Geçtiğimiz ay anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Yalçınkaya, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.
Yalçınkaya, doğum sonrası hastane odasında eşi ve oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
"BİZE MUTLULUĞUN KIYMETİNİ BİLMEYİ ÖĞRETTİ"
Paylaşımına duygusal bir not düşen Sinem Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:
Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim "İyi ki" dediğim, canım sevgilim Sarp...
"VE KAAN BİR AYLIK OLDU BİLE..."
Çok şükür güzel günlerdeyiz artık. Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz. Gece-gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı. Canım Furkan iyi ki varsın... Hee iğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam... Ve Kaan bir aylık oldu bile... 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya.
MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Müjdeli haberi Sinem Yalçınkaya, Instagram'dan yayınladığı gönderi ile duyurmuştu. Kaan'ın elinin göründüğü bir fotoğrafı paylaşan Yalçınkaya, gönderisine, "Geçen hafta bugün, bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021" notunu düşmüştü.
Yalçınkaya'nın paylaşımına Burçin Terizoğlu, Bengü ve Merve Özbey gibi çok sayıda ünlü isimden tebrik mesajı yağmıştı.