Haberler Günaydın Haberleri İşte Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan bebek! Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!
Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:11 Son Güncelleme: 10.6.2021 16:12

İşte 'nın oğlu Kaan bebek! Sarp Akkaya'nın eşi bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!

İşte Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan bebek! Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!

Son olarak "Çukur" dizisiyle ekranda boy gösteren ünlü oyuncu , Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında 'ya evlilik tekifi etmişti. Çift, yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Sarp Akkaya ile Sinem Yalçınkaya, geçtiğimiz ay ise bebekleri Kaan' ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kaan bebek, bir aylık oldu. Doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Yalçınkaya, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

'Suskunlar', 'Bizim Aile' ve 'Ezel' gibi dizilerde rol alan , Fenerbahçe'nin Olympiakos'la oynadığı EuroLeague basketbol maçında evlenme teklif ettiği ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşen tören ile dünyaevine giren çift, mutluluklarını oğulları Kaan ile taçlandırmıştı. Geçtiğimiz ay anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Yalçınkaya, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Yalçınkaya, doğum sonrası hastane odasında eşi ve oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

"BİZE MUTLULUĞUN KIYMETİNİ BİLMEYİ ÖĞRETTİ"

Paylaşımına duygusal bir not düşen Sinem Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim "İyi ki" dediğim, canım sevgilim Sarp...

"VE KAAN BİR AYLIK OLDU BİLE..."

Çok şükür güzel günlerdeyiz artık. Ve bu yolda bize doktor değil can yoldaşı olan biri vardı asla hakkını ödeyemeyeceğimiz. Gece-gündüz, tatil, iş demeden her an yanımızda, en saçma sorularımızda 24 saat bir telefon uzağımızdaydı. Canım Furkan iyi ki varsın... Hee iğne fobimi söylemeden geçmek istemiyorum. Furkan'la her tahlilde pazarlık yapıp öyle kan verdim. Yani baya doktor hasta iğne sayısı pazarlığı. Epidural iğnesini konuşmayalım bile 5-6 ay falan sürdü ikna olmam... Ve Kaan bir aylık oldu bile... 1-2 tatlı fotoğraf bırakmak istedim buraya.

MUTLU HABERİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Müjdeli haberi Sinem Yalçınkaya, Instagram'dan yayınladığı gönderi ile duyurmuştu. Kaan'ın elinin göründüğü bir fotoğrafı paylaşan Yalçınkaya, gönderisine, "Geçen hafta bugün, bu dakikalar... Kaan Akkaya... 10/05/2021" notunu düşmüştü.

Yalçınkaya'nın paylaşımına Burçin Terizoğlu, Bengü ve Merve Özbey gibi çok sayıda ünlü isimden tebrik mesajı yağmıştı.

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İşte Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan bebek! Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi!
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