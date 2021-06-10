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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Sanat dünyasına çifte müjde

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Sanat dünyasına çifte müjde

Sağlık Bakanı : 'Müzisyen film ve dizi çalışanları ile tiyatrocular aşı olabilecek' Kültür ve Turizm Bakanı : 'Özel tiyatrolar yaz boyunca Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini kullanarak turne yapabilecek'

Devletten sanat dünyasına iki güzel haber! Sağlık Bakanı , aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleriyle tiyatrocuların da dahil edildiğini açıkladı. Haberin ardından Gülşen ve başta olmak üzere pek çok sanatçı hemen aşı oldu. ise Özel Tiyatrolar Yaz Turnesi'nde projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini açıyor. Özel tiyatrolar, bu sahnelerde turne yapabilecek. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak.
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Sanat dünyasına çifte müjde
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