Sanat dünyasına çifte müjde

Devletten sanat dünyasına iki güzel haber! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleriyle tiyatrocuların da dahil edildiğini açıkladı. Haberin ardından Gülşen ve Merve Özbey
başta olmak üzere pek çok sanatçı hemen aşı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ise Özel Tiyatrolar Yaz Turnesi'nde projesi ile özel tiyatrolara 1 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini açıyor. Özel tiyatrolar, bu sahnelerde turne yapabilecek. Bakanlığa kayıtlı 415 özel tiyatronun yararlanabileceği proje kapsamında destek tutarı 25 milyon lirayı bulacak.