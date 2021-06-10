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Giriş Tarihi: 10.6.2021 13:14 Son Güncelleme: 10.6.2021 13:27

: 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı ’dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı...

Son dakika: 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay’dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı...

'?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Şarkıcı , son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 'dan üzücü haber geldi. Birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi görmüştü. Gülay'ın üçüncü kez kansere yakalandığı öğrenildi.

90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini atlatmıştı. Gülay'dan sevenlerini üzecek haber geldi.

'?' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran , son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi gördü.

Pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar kalkınca tatil için 'daki kız kardeşi 'in yanına giden Gülay, burada sağlık sorunları yaşayınca 'ne gitti.

Milliyet yazarı 'nun haberine göre, şarkıcıyı muayene eden doktorlar, rahim kanserinden şüphelendi. Biyopsi için alınan parçanın tahlili '' olarak çıkınca, şarkıcı uçakla 'a döndü.

Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı 'nde geçirecek.

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Son dakika: 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay’dan kötü haber! Üçüncü kez kansere yakalandı...
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