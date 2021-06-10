Son dakika magazin haberi: Spiker Buket Aydın ile Emir Sarıgül bugün evleniyor! Sibel Can ile yatta yakalanınca olay olmuştu...

Spiker Buket Aydın, mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti. İşte o büyük lafları eden Buket Aydın, Emir Sarıgül ile nikah masasına oturuyor!





Evet, yanlış okumadınız... Hatta geçen ay ünlü şarkıcı Sibel Can ile yatta görüntülenen Emir Sarıgül, Buket Aydın ile pazartesi akşam Beykoz Konakları'ndaki evinde minik bir törenle vuslata erecekti. Ancak müstakbel kayınpeder Mustafa Sarıgül, bu evliliğe onay vermeyince nikah iptal oldu!

"Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" diyen Buket Aydın'ı evlenmeye ikna eden Emir Sarıgül, artık nasıl yaptı bilmiyorum ama babasının da onayını almaya başarmış. Pazartesi yapılamayan sürpriz nikah bugün gerçekleşecek. Ne diyelim; umarım çok mutlu olurlar…