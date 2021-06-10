Acun Ilıcalı yapımcılığı ve modertörlüğünde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor büyük final için geri sayımın hızlandığı şu günlerde Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde oynanan dokunulmazlık oyununda, zorlu parkur üzerinde en başarılı perfomans grafiği çizen isim dokunulmazlık sembolünü kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu ve haftanın 2. eleme adayını belirleme hakkını kazandı. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde yapılan eleme adayı seçimi ise izleyenleri şaşırttı. Öte yandan Survivor 2021 son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı seçilen ve haftanın ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığına ilişkin son dakika detayları şöyle;
10 Haziran 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarını karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu geçen oyunun ardından mavi ve kırmızı takımların katılımıyla Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada aylardır ada şartlarında hayatını sürdüren yarışmacılar Survivor büyük finale sayılı günler kala 2. dokunulmazlık oyununda sembolü kazanmak için ter döktü. En başarılı oyunu çıkararak dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ada konseyinde 2. Eleme adayını da potaya gönderen isim oldu.
10 Haziran tarihinde TV8 ekranlarında yayınlan Survivor son bölümde mavi ve kırmız takımlar arasındaki kritik bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde ilk olarak sırlama oyununda mücadele etti. En başarılı süreyi elde edenin avantaj kazanacağı sıralama oyunu sonrasında alınan derecelere göre sıralama Ayşe, Aleyna, Berkay, Dora, Poyraz, İsmail, Batuhan olarak şekillendi.
Sıralama oyunu sonrasında belirlenen yarışmacı sıralamalarına göre yarışmanın ilk oyunlarındaki eşleşmeler İsmail - Berkay, Aleyna - Poyraz, Dora - Batuhan şeklinde oldu. Zorlu parkurda kıran kırana bir mücadeleyle başlayan bireysel dokunulmazlık oyununda Dora ile Batuhan arasında oynanan mücadele 3-0'lık skorla Batuhan'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Ardından parkura çıkan İsmail – Berkay ikilisinin karşılaşmasında ise 3-0'lık skorla kazanan Berkay oldu. İlk turun son oyununda karşılaşan Poyraz ve Aleyna arasındaki mücadeleden ise 3-2'lik skorla Aleyna Kalaycıoğlu galip ayrıldı.
Bu mücadelelerin ardında eşleşmelerinde galip gelen Batuhan, Berkay ve Aleyna, kritik bireysel dokunulmazlık oyununda yarı final oyunlarında oynamaya hak kazandı. Yarı final mücadelesine Ayşe ile karşılaşan Batuhan oyunun başlarında skor anlamında geride kalsa da peş peşe aldığı oyunlarla skoru 3-2'ye taşıyarak kazanan taraf oldu ve finale adını yazdırdı. Yarı finalde Aleyna ile karşılaşan Berkay ise 3-1'lik skora imza atarak finalin diğer adı oldu.
Yarı final mücadelelerinin ardından finalin adı Berkay - Batuhan olarak belirlendi. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulu zorlu parkurda oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyunu finalinde Batuhan'ı 5-1'lik skorla farklı mağlup eden Berkay, haftanın 2. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünü kazanan yarışmacı oldu.
Survivor son bölümde oynanan haftanın 2. Kritik öneme sahip bireysel dokunulmazlık oyununda rakiplerini eleyerek dokunulmazlık sembolünün sahibi olan kırmızı takım yarışmacısı Survivor Berkay, 10 Haziran 2021 Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı modertörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirleme hakkını da kazanmış oldu. Acun Ilıcalı tarafından Survivor Berkay'a sorulan "kimi eleme potasına gönderiyorsun?" sorusunun yanıtı Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve haftanın 2. eleme adayı da kırmızı takımdan çıktı.
10 Haziran 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye 2021 son bölümde zorlu bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Survivor Berkay ve takım arkadaşları televizyon ödülünün de sahibi olarak Cuma günü EURO 2020 A Grubu ilk maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın mücadelesini izleme hakkını kazandı.