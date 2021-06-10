Haberler Günaydın Haberleri Taha Tatlıcı küfürden tazminatlık oldu
Giriş Tarihi: 10.6.2021 17:04 Son Güncelleme: 10.6.2021 17:23

küfürden tazminatlık oldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Taha Tatlıcı küfürden tazminatlık oldu

Türkiye'nin önde gelen maden şirketlerinden Şe-Tat Madencilik'in sahibi , şirketinde icra dosyası nedeniyle yapılmak istenen haciz esnasında kendisine ait bilgisayarda özel görüntüler olduğunu söyleyerek dokundurmak istemedi. İddiaya göre karşı çıkan avukata da küfür etti. İddiaya göre çıkış kapısını da kilitleyerek avukatları bir süre rehin tuttu. İcra avukatı İsmail Ş., özel bilgisayarına dokundurtmayan ve kendisine 'Bilgisayarda cinsel içerikli görüntüler var, seversin'' diyen Taha Tatlıcı'ya tazminat davası açtı.

Türkiye'nin önde gelen maden şirketlerinden birinin sahibi olan , şirketinin eski çalışan ile davalık olmuştu. Eski çalışan Mehmet Ü., tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. İş Mahkemesi, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra karar vermişti. Davayı kabul eden mahkeme, 80 bin liralık tazminat ödenmesine hükmetmişti.

TEPKİ GECİKMEDİ

Kesinleşen karar sonrası alacağın tahsili için icra işlemi yapılarak memuru ve alacaklı avukatları Şişli'deki şirket merkezine gitti. Taraflar arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Binada bulunan bazı bilgisayarların saklandığının tespit edilmesi üzerine alacaklı avukatlardan İsmail Ş., cep telefonu ile kayıt yapmak istedi. Kayıt yapılması işlemine şirketin sahibi Taha Tatlıcı tepki gösterdi.

ŞOK SÖZLER

Taraflar arasındaki büyük tartışma ise, binanın üst katlarında arama işlemi yapılmak istenmesi sırasında yaşandı. Avukat İsmail Ş., ünlü iş insanın özel bilgisayarını da haczetmek istedi. İşadamı karışı çıktı. İçerisinde özel görüntülerinin olduğunu söyledi ve iddiaya göre, ''Cinsel içerikli görüntüler var, seversin'' dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Avukat İsmail Ş., Taha Tatlıcı'nın kendisine sarf ettiği sözlerin hakaret maksadı taşıdığını ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu dile getirerek olayı yargıya taşıdı. 'ne başvuran avukat, ünlü iş insanı hakkına tazminat davası açtı. İsmail Ş., 15 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Taha Tatlıcı, suçlamaları reddederek davayı açılma sebebinin "tazminat tutarı ile birlikte zenginleşmeyi amaçlamaktadır" savunmasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Taha Tatlıcı küfürden tazminatlık oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA