Taha Tatlıcı küfürden tazminatlık oldu

Türkiye'nin önde gelen maden şirketlerinden birinin sahibi olan Taha Tatlıcı, şirketinin eski çalışan ile davalık olmuştu. Eski çalışan Mehmet Ü., tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. İş Mahkemesi, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra karar vermişti. Davayı kabul eden mahkeme, 80 bin liralık tazminat ödenmesine hükmetmişti.

TEPKİ GECİKMEDİ



Kesinleşen karar sonrası alacağın tahsili için icra işlemi yapılarak İcra Müdürlüğü memuru ve alacaklı avukatları Şişli'deki şirket merkezine gitti. Taraflar arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı. Binada bulunan bazı bilgisayarların saklandığının tespit edilmesi üzerine alacaklı avukatlardan İsmail Ş., cep telefonu ile kayıt yapmak istedi. Kayıt yapılması işlemine şirketin sahibi Taha Tatlıcı tepki gösterdi.

ŞOK SÖZLER



Taraflar arasındaki büyük tartışma ise, binanın üst katlarında arama işlemi yapılmak istenmesi sırasında yaşandı. Avukat İsmail Ş., ünlü iş insanın özel bilgisayarını da haczetmek istedi. İşadamı karışı çıktı. İçerisinde özel görüntülerinin olduğunu söyledi ve iddiaya göre, ''Cinsel içerikli görüntüler var, seversin'' dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Avukat İsmail Ş., Taha Tatlıcı'nın kendisine sarf ettiği sözlerin hakaret maksadı taşıdığını ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu dile getirerek olayı yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran avukat, ünlü iş insanı hakkına tazminat davası açtı. İsmail Ş., 15 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Taha Tatlıcı, suçlamaları reddederek davayı açılma sebebinin "tazminat tutarı ile birlikte zenginleşmeyi amaçlamaktadır" savunmasında bulundu.