Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen dalya!

3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.
DEMİR VE SEVDA'NIN YÜZLEŞMESİ AĞIR OLDU!
Kızını korumak için her şeyi göze alan Sevda, konaktan para dolu bir çanta ile çıkarken Demir ile karşılaştı! Demir'in ikinci annem dediği Sevda ile ilgili gerçekleri öğrenmesi, korkutucu oldu! Konakta adeta fırtına esti, mutfaktakiler bahçeye kaçtı!
FEKELİ BİR KEZ DAHA CANIYLA SINANIRKEN, FİKRET DE BABALIK SINAVI VERDİ
Fekeli'nin konsolosluk aracılığıyla hem kötü haberi hem cenaze bilgilerini ilettiği Müjgan'ın ailesinden ilk kez bir ses çıktı! Cenazeyle hiç ilgilenmeyen aile, Kerem Ali'yi almak için Adana'ya avukat gönderdi. Oysa Fekeli de, Kerem Ali'yi nüfuslarına almak için mahkemeye başvurmuştu. Avukatla tartışma alevlenirken, Kerem Ali'nin ateşi yükseldi ve apar topar hastaneye gidildi.
Üçüne, asırlar gibi gelen dakikalar içinde Kerem Ali yaşama döndürüldü. Ama hayati tehlikeyi atlatamadı! Aile gözyaşları içinde başında beklerken, avukat da insafa geldi. Çocuğu bu aileden koparmanın doğru olmadığını anladığını ve müvekkili artık temsil etmeyeceğini söyleyip, hastaneden ayrıldı.
SANİYE CUMALİ'Yİ ÖLDÜRÜYORDU! KÜÇÜK ÜZÜM'ÜN TEMİZ SIRLARI ORTAYA ÇIKTI
Konakta, Sevda ve Ümit'in gerginliği sürerken, Saniye'yi çıldırtan bir gelişme yaşandı. Daha önce de canını sıkan, hatta Üzüm'ün etrafında dolaşmasından rahatsız olduğu için Züleyha ile konuşup işten çıkardığı Cumali, yine Üzümle konuştu. Yetmedi, bir de sarılıp öptü. Bu görüntü, Saniye'yi çıldırttı, sopayı kaptığı gibi çiftliktekilerin şaşkın bakışları altında Cumali'nin kafasına geçirdi. Cumali ölü gibi yerde yatarken ortalık karıştı, Demir ve Züleyha geldiğinde Saniye'nin hala dili tutulmuş konuşamıyordu. Sonra, Cumali'nin kızını kaçıracağını söyledi ve hayatının şokunu yaşadı! Üzüm, onu kaçırmadığını, sevdiğini çünkü Cumali'nin öz babası olduğunu söyledi.
SEVDA'NIN SON KOZU İŞE YARADI AMA ÜMİT'İN İNTİKAM ATEŞİ ANNESİNİ YAKTI
Demir, Ümit'i bağevine götürtüp, orada çocuğu aldırmak istedi. Sevda'yı da Ümitten uzaklaştırdı. Züleyha, 4 aylık bir bebeğin de annesinin de günahını girmemelerini söylese de Demir'i ikna edemedi. Sevda kovulduğu konağa kızının yeri öğrenmeye geldi ama yine içeri alınmadı. Ancak Demir'in telefon konuşmalarını duyan Betül, gizlice Sevda'ya haber verdi. Sevda kızını kurtarmaya koştu. Ancak orada da içeri alınmadı. O sırada Züleyha, Demir'in haberi olmadan, bağevine gidecek doktoru engelledi. Bebeği nüfuslarına almaları gerektiğini anlattı. Demir ve Züleyha tartışırken, Sevda da elindeki son kozu oynayıp, işledikleri cinayeti itiraf etmemenin karşılığında Demir'den para ve araba aldı. Kızını da alıp İstanbul'a yola da çıktılar. Ancak, Ümit'in intikam hırsı, Sevda'yı yaktı! Demir'in sen de annen gibisin demesini kendine yediremeyen Ümit, Demir'in önünü kesip, onunla kavgaya tutuştu. Yetmedi, Demir'e silah çekti. Kızının elini kana bulamasını istemeyen Sevda kendini kurşunun önüne attı ve vuruldu!