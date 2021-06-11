Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen dalya!

SEVDA'NIN SON KOZU İŞE YARADI AMA ÜMİT'İN İNTİKAM ATEŞİ ANNESİNİ YAKTI

Demir, Ümit'i bağevine götürtüp, orada çocuğu aldırmak istedi. Sevda'yı da Ümitten uzaklaştırdı. Züleyha, 4 aylık bir bebeğin de annesinin de günahını girmemelerini söylese de Demir'i ikna edemedi. Sevda kovulduğu konağa kızının yeri öğrenmeye geldi ama yine içeri alınmadı. Ancak Demir'in telefon konuşmalarını duyan Betül, gizlice Sevda'ya haber verdi. Sevda kızını kurtarmaya koştu. Ancak orada da içeri alınmadı. O sırada Züleyha, Demir'in haberi olmadan, bağevine gidecek doktoru engelledi. Bebeği nüfuslarına almaları gerektiğini anlattı. Demir ve Züleyha tartışırken, Sevda da elindeki son kozu oynayıp, işledikleri cinayeti itiraf etmemenin karşılığında Demir'den para ve araba aldı. Kızını da alıp İstanbul'a yola da çıktılar. Ancak, Ümit'in intikam hırsı, Sevda'yı yaktı! Demir'in sen de annen gibisin demesini kendine yediremeyen Ümit, Demir'in önünü kesip, onunla kavgaya tutuştu. Yetmedi, Demir'e silah çekti. Kızının elini kana bulamasını istemeyen Sevda kendini kurşunun önüne attı ve vuruldu!