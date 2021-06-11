Bodrum’da beş yıldızlı halk plajı

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum
'da hizmete sokulan TURAŞ Halk Plajı
, bu yıl da misafirlerine kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
'un açılışını yaptığı plajda bu yılki fiyatlar oldukça cazip. AK Parti Muğla
Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
, plajda vatandaşlar için her detayın düşünüldüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın başlattığı projeye vatandaşlarımızın ilgisinin bu sezonda da oldukça yüksek olmasını bekliyoruz. Bodrum'da geçen yıl hizmete açtığımız, bu yıl da Marmaris
'te hizmete girmek üzere olan halk plajlarımız beş yıldızlı hizmet veriyor. Vatandaşımızın ekonomisi de düşünülerek oldukça uygun fiyatlara hizmet veriliyor."
DENİZE NAZIR KAHVALTI 25 TL
300 kişi kapasiteli plajda; çay 3 TL., meşrubatlar 8 TL, 1 litrelik su 3 TL, ayran 5 TL, simit ve poğaça 3 TL, kahvaltı tabağı 25 TL, kaşarlı tost 15 TL, sucuklu tost 18 TL, hamburger 28 TL, pideler ise 20-26 TL arasında... Pandemi sebebiyle şezlonglar ikişer ikişer kiralanıyor. Bu yıl 2 şezlong 1 şemsiye için istenen ücret 25 TL. Halk plajında otopark ücretleri ise araç için 15 TL, motosiklet için 7 TL, minibüs-cip için ise 20 TL.