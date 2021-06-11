'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. bölümünde heyecan yine dorukta! Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya geliyor

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

Harzemşahlar'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden Cengiz Han ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan Ak Şah ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.