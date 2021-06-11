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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:15 Son Güncelleme: 11.6.2021 20:23

'Bozkır Arslanı 'in 4. bölümünde heyecan yine dorukta! Celaleddin ve karşı karşıya geliyor

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. bölümünde heyecan yine dorukta! Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya geliyor

ATV'nin yepyeni dizisi 'Bozkır Arslanı ', bu hafta 4. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Dizi, heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle yine izleyicileri kendisine hayran bırakacak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de bu hafta; Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, ve 'in orduları karşı karşıya gelecek. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

ATV'nin yeni ve sevilen dizileri arasına kısa sürede giren 'Bozkır Arslanı ', bu hafta yine izleyicileri büyüleyecek. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın gibi oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta yine heyecan dorukta olacak.

4. BÖLÜMDE DE HEYECAN DORUKTA!

Yayınlanacak 4. bölümde Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, ve 'in orduları karşı karşıya gelecek.

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CELALEDDİN VE UZLAG ŞAH KARŞI KARŞIYA

Moğollar ve Haşhaşilerin birlikte kurdukları tuzak işe yaramış, Türkan Hatun ve Sultan Alaeddin'in orduları karşı karşıya gelmiştir. Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi 'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif eder. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaşır.

KUTLU BİKE'YE ÖLÜMCÜL TUZAK

'ın içine düştüğü durumu yakından takip eden ise yeni bir müttefik edinmek için harekete geçer ve Behram üzerinden Uzlag Şah'a teklif götürür. Türkan Hatun, saraydaki hain olduğunu düşündüğü 'yi ortadan kaldırmak için ölümcül bir tuzak kurar. Başkentte yuvalanmış Haşhaşileri ortaya çıkarmak için çalışan ise büyük bir tehlikenin ortasına düşer.

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'Bozkır Arslanı Celaleddin'in 4. bölümünde heyecan yine dorukta! Celaleddin ve Uzlag Şah karşı karşıya geliyor
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