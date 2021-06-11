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Giriş Tarihi: 11.6.2021 23:16

, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu

Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu

‘Bozkır Arslanı ’in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, başkente yürümeye karar veren ve kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte harekete geçen büyük validesini engellemek isteyen Celaleddin, bir avuç askeri ile koca bir ordunun karşısına dikildi.

Büyük validesi 'a seslenerek "Sultanınız surlarında savunma tertibatları almış ve torununuz Ak Şah süvarilerin başında emir beklemektedir. Şehir kendisini saldırılara karşı kapatmıştır.

Aylarca yetecek erzakları ve canları pahasına savaşacak askerleri vardır. Başbuğ geçitleri tutmuş ve asker naklini engellemiştir. Şimdi, Gürgenç ile karşınızda ben duruyorum. Sizden Allah aşkına, aşkına durmanızı istirham ediyorum" dedi.

KARDEŞİNE MEYDAN OKUDU!

Bu sözlerden rahatsız olan ise "Yeter . Yalvarıp durmaktan bıkmadın mı? Umudun olmadığı için mi iki de bir karşıma geçip bu lafları ediyorsun. Birazcık cesaretin ve gururun kaldıysa askerlerinin başına dön" diyerek Celaleddin'e tepki gösterdi.Bunun üzerine Celaleddin "Benim cesur kardeşim. Cesaretin varsa tek başına çık karşıma. Bu savaşın neticesini ikimizin teke tek vuruşması belirlesin. Boşa Müslüman kanı akmasın. Var mı cesaretin?" diyerek kardeşine meydan okudu.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Türkan Hatun'un "Sakın böyle bir şey yapmaya kalkışma" uyarısına aldırmadan atından inen ve kılıcını çeken Uzlag Şah ve Celaleddin ordunun önünde tek tek dövüşmeye başladı. Celaleddin ustaca hamleleri ile kardeşini alt edip kılıcını düşürdü ancak tam bu sırada Türkan Hatun'un ordusundan bir asker okla Celaleddin'i göğsünden vurdu.

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 4. bölüm... 'Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu' | Video

Bu ihanet başta Türkan Hatun olmak üzere herkesi şok ederken, Celaleddin oku kırıp attı ve kılıcını kınına sokup dövüşü bitirdi. Celaleddin, Behram'ın hediye ettiği ok geçirmez zırh sayesinde bu haince saldırıdan kurtulurken, Türkan Hatun derhal oku atan askeri tevkif ettirdi.

EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDAYDI

Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle 'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Celaleddin, savaşa mani olmak için kardeşine meydan okudu
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